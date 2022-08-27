الرحيل عن الشياطين الحمر.. نادٍ إيطالي يبدأ مفاوضات لضم رونالدو

لا يزال اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” مصرًّا على الرحيل عن فريق الشياطين الحمر، والانتقال إلى نادٍ آخر للمشاركة في دوري أبطال أوروبا. ويبدو أن نجم ريال السابق أصبح على مشارف العودة للدوري الإيطالي مجددًا بعد عام واحد على رحيله.

ورحل رونالدو عن الأراضي الإيطالية الصيف الماضي برحيله عن نادي يوفنتوس، للعودة إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي، الذي عاش معه موسمًا مخيبًا على الصعيد الجماعي.

وكشفت شبكة “بي إن سبورتس” في الساعات الماضية، نقلًا عن مصدر مسؤول بنادي نابولي الإيطالي، دخول النادي في مفاوضات جادة مع خورخي مينديز، وكيل رونالدو.

وأقر نابولي بمفاوضاته مع الوكيل البرتغالي من أجل جلب صاحب الـ37 عاما إلى ملعب “دييجو أرماندو مارادونا” في آخر أيام الميركاتو.

يأتي ذلك في ظل التقارير التي أفادت برغبة المان يونايتد في التعاقد مع “فيكتور أوسيمين”، مهاجم نابولي، مقابل التخلي عن رونالدو.

في حين رفض المهاجم النيجيري مغادرة نادي الجنوب الإيطالي، رغبةً منه في الظهور بدوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي يشارك فيه اليونايتد بالدوري الأوروبي.

وأنهى رونالدو الموسم الماضي هدّافًا للفريق بكافة البطولات بعدما سجّل 24 هدفًا، منها 18 في البريميرليغ، جعلته ثاني هدّافي المسابقة خلف الثنائي محمد صلاح وهيونج ميون سون، المتوجين بالحذاء الذهبي.

لكنّ غياب الشياطين الحمر عن دوري الأبطال هذا العام، دفع رونالدو للتفكير جديا في سرعة الرحيل مجددًا عن ملعب أولد ترافورد، لتجنب الغياب عن بطولته المفضلة.رونالد