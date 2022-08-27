السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرحيل عن الشياطين الحمر.. نادٍ إيطالي يبدأ مفاوضات لضم رونالدو

منذ 12 دقيقة
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

A A A
طباعة المقال

لا يزال اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” مصرًّا على الرحيل عن فريق الشياطين الحمر، والانتقال إلى نادٍ آخر للمشاركة في دوري أبطال أوروبا. ويبدو أن نجم ريال السابق أصبح على مشارف العودة للدوري الإيطالي مجددًا بعد عام واحد على رحيله.

ورحل رونالدو عن الأراضي الإيطالية الصيف الماضي برحيله عن نادي يوفنتوس، للعودة إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي، الذي عاش معه موسمًا مخيبًا على الصعيد الجماعي.

وكشفت شبكة “بي إن سبورتس” في الساعات الماضية، نقلًا عن مصدر مسؤول بنادي نابولي الإيطالي، دخول النادي في مفاوضات جادة مع خورخي مينديز، وكيل رونالدو.

وأقر نابولي بمفاوضاته مع الوكيل البرتغالي من أجل جلب صاحب الـ37 عاما إلى ملعب “دييجو أرماندو مارادونا” في آخر أيام الميركاتو.

يأتي ذلك في ظل التقارير التي أفادت برغبة المان يونايتد في التعاقد مع “فيكتور أوسيمين”، مهاجم نابولي، مقابل التخلي عن رونالدو.

في حين رفض المهاجم النيجيري مغادرة نادي الجنوب الإيطالي، رغبةً منه في الظهور بدوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي يشارك فيه اليونايتد بالدوري الأوروبي.

وأنهى رونالدو الموسم الماضي هدّافًا للفريق بكافة البطولات بعدما سجّل 24 هدفًا، منها 18 في البريميرليغ، جعلته ثاني هدّافي المسابقة خلف الثنائي محمد صلاح وهيونج ميون سون، المتوجين بالحذاء الذهبي.

لكنّ غياب الشياطين الحمر عن دوري الأبطال هذا العام، دفع رونالدو للتفكير جديا في سرعة الرحيل مجددًا عن ملعب أولد ترافورد، لتجنب الغياب عن بطولته المفضلة.رونالد

    المصدر :
  • العين الإخبارية

المزيد من منوعات

علم نادي تشيلسي
تشيلسي يستعدّ لضمّ مدافع ليستر سيتي
شعار نادي نوتنجهام فورست
نادي نوتنجهام يتعاقد مع المهاجم الكوري هوانج أوي-جو
لاعبو نادي لاتسيو
لاتسيو يتصدر الدوري الإيطالي بعد فوزه على ضيفه إنتر ميلان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
جورج الراسي
بالصور: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي
اشتباكات عنيفة بين بلدتي حورتعلا والخضر
بالفيديو.. اشتباكات عنيفة جداً بين بلدتين لبنانيتين