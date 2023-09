فيديو.. موظفو جمارك في مطار أميركي يسرقون أمتعة الركاب

كشفت مقاطع من كاميرا مراقبة بمطار فلوريدا الأميركي قيام موظفين من فريق التفتيش بسرقة أموال من أمتعة المسافرين.

فقد ألقت السلطات في فلوريدا القبض على اثنين من موظفي المطار بعد سرقتهما أغراضا من المسافرين أثناء قيامهما بالتفتيش في الحقائب خلال انتظار المرور عبر الماسح الضوئي عند نقطة التفتيش E في مطار ميامي الدولي بولاية فلوريدا، في شهر حزيران الماضي.

من جهتها، ذكرت قناة NBC6 أن العاملين في إدارة أمن النقل تم القبض عليهما في تموز عندما شرع مسؤولو إنفاذ القانون بالتحقيق في مزاعم السرقة التي حدثت عند نقطة التفتيش.

ويظهر مقطع فيديو من نقطة التفتيش المتهمين في قسم تسليم الأمتعة على نقطة التفتيش حيث كانا يعملان سويا لسرقة الأموال من محافظ النقود ومن الحقائب في أثناء مرورها على جهاز الأشعة السينية.

وفي لحظة ما وقف الثنائي أحدهما بجانب الآخر ويبدو أنهما كانا يتحدثان بينما كان أحدهما ينبش خلسة في حقيبة سوداء، وقام بسحب شيء ما ورماه في جيبه وبعدها قام شريكه بنقل المستوعب البلاستيكي على الحزام الناقل.

TSA Agents caught on surveillance video stealing hundreds of dollars in cash from passengers’ bags at Miami airport. pic.twitter.com/LhFW9yNRNV

— Mike Sington (@MikeSington) September 13, 2023