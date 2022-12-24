السبت 30 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 24 ديسمبر 2022 |
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الركراكي ينافس غوارديولا وكلوب على جائزة أفضل مدرب

منذ 35 دقيقة
وليد الركراكي

وليد الركراكي

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انضم مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي إلى قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم لسنة 2022،يتواجد مدرب أسود الأطلس إلى جانب أسماء وزانة في عالم التدريب.

وأصدر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، اليوم السبت، قائمة المدربين المرشحين لهذه الجائزة، حيث عرفت تواجد 15 مدربا، من بينهم مدرب عربي واحد.

وعرفت اللائحة تواجد كل من المغربي وليد الركراكي والإيطالي كارلو أنشيلوتي والألمانيين يورغن كلوب وجوليان ناغلسمان والإسبانيين بيب غوارديولا وأوناي إيمري وألبرت ريارا.

كما رُشِّح لهذه الجائزة النمساوي أوليفر غلاسنر والبرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي لوتشانو سباليتي والبرازيليين دوليفار جونيور ولويس سكولاري والبرتغالي أبيل فيريرا والأميركيين هوغو إيبارا وبريان شميتزر.

وجاء إدراج مدرب “أسود الأطلس”، بعد الإنجاز الذي حققه، ببلوغ نصف نهائي كأس العالم 2022، وإنهاء المنافسة في المركز الرابع.

وحقق وليد هذا الإنجاز بعد 3 أشهر فقط من تقلده منصب تدريب المنتخب المغربي.

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