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الروسية ألكسندروفا تفوز ببطولة كوريا الجنوبية للتنس

منذ 5 دقائق
الروسية ألكسندروفا

الروسية ألكسندروفا

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توجت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا بلقب بطولة كوريا الجنوبية المفتوحة للتنس، الأحد، بعد فوزها 7-6 و6-صفر في المباراة النهائية على منافستها اللاتفية إيلينا أوستابنكو المصنفة الأولى التي أصيبت في القدم خلال المباراة.

وبهذا الانتصار حصلت ألكسندروفا (27 عاما) المصنفة 24 عالميا على ثاني لقب في الموسم الحالي لترفع حصيلتها الإجمالية في منافسات المحترفات إلى ثلاثة ألقاب.

في المجموعة الأولى قدمت أوستابنكو التي سبق لها الفوز بفرنسا المفتوحة أداء هجوميا لكن اللاعبة الروسية استبسلت وأنقذت نقطة لحسم المجموعة ونجحت في النهاية في الفوز بالمجموعة.

وتعرضت أوستابنكو التي فازت ببطولة كوريا الجنوبية وفرنسا المفتوحة في 2017 لإصابة في القدم اليمنى خلال المجموعة الثانية وحصلت على وقت مستقطع للعلاج.

ولم تتمكن اللاعبة اللاتفية من الصمود بعد الإصابة بينما نجحت ألكسندروفا في حسم النتيجة واللقب بضربة خلفية.

    المصدر :
  • رويترز

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