الروسي ختشانوف يبلغ قبل نهائي أمريكا المفتوحة

فاز كارين ختشانوف على نيك كيريوس بنتيجة 7-5 و4-6 و7-5 و6-7 و6- 4 في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الثلاثاء ليبلغ الدور قبل النهائي في بطولة من الأربع الكبرى لأول مرة.

وحسم الروسي ختشانوف، المصنف 27 في البطولة، تأهله بضربة إرسال ساحقة لينتصر على اللاعب الأسترالي الذي كان أخرج دانييل ميدفيديف المصنف الأول عالميا من الدور الماضي.

وكان ختشانوف الطرف الأفضل في الأوقات الحاسمة من المباراة، وأنقذ سبع من تسع فرص لكسر إرساله.

وسيلعب ختشانوف ضد النرويجي كاسبر رود من أجل مكان في النهائي.

وقال اللاعب الروسي في مقابلة في الملعب بعد فوزه الثاني تواليا في مباراة من خمس مجموعات “كانت مباراة مجنونة كما توقعتها.

“أنا مستعد للركض والقتال وخوض خمس مجموعات. لعبت مرة أخرى لمدة أربع ساعات تقريبا وهذه هي الطريقة الوحيدة للفوز على نيك على ما أعتقد”.

وبدا كيريوس، المعروف بمزاجه المتقلب الذي يشبه ضربات إرساله التي لا يمكن توقعها، بعيدا عن مستواه قليلا في البداية ليخسر المجموعة الأولى.

وتلقى كيريوس، الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات بين أي لاعب في بطولات المحترفين منذ يونيو حزيران، العلاج من مشكلة في ركبته اليسرى قبل بداية المجموعة الثانية، وزادت احتمالات انسحابه من المباراة عندما قال إنه “لا يستطيع المشي”.

لكنه ثابر وكسر إرسال منافسه في وقت مبكر من المجموعة الثانية، والتي فاز بها بضربة خلفية حيث بدأ يصبح أكثر حيوية.

وظل يشجع نفسه ونال استحسان الجماهير ببعض التسديدات المذهلة.

وانتزع ختشانوف المجموعة الثالثة وتبادل اللاعبان كسر إرسال أحدهما الآخر في وقت مبكر من المجموعة الرابعة التي وصلت لشوط فاصل هيمن عليه كيريوس.

وابتسم الحظ لختشانوف في المجموعة الخامسة بعدما كسر إرسال منافسه في بدايتها مستفيدا من خطأ بضربة خلفية لكيريوس واستمر اللاعب الروسي في الحفاظ على إرساله حتى النهاية.

وقال ختشانوف “حافظت على تركيزي.

“أتيحت لي بعض الفرص في المجموعة الرابعة لكنه قدم شوطا فاصلا رائعا. لكني حافظت على تركيزي وسعيت للفوز بالمجموعة التالية.

“أنا فخور حقا بنفسي. حافظت على تركيزي من البداية للنهاية ونلت الفوز الذي استحقه”.

من جهته قال كيريوس وصيف بطل ويمبلدون الذي حطم مضربه بعد انتهاء المباراة إنه يشعر “بالصدمة” جراء الخسارة.

وقال للصحفيين “أشعر أنني خذلت الكثير من الناس. “البطولات الأربع الكبرى هي الأكثر أهمية في عالم التنس وأشعر أنني يجب أن أبدأ من جديد”.