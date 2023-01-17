الروسي روبليف بدومينيك تيم في بطولة أستراليا المفتوحة

وضع أندريه روبليف المصنف الخامس حدا لمسيرة دومينيك تيم، البطل السابق في البطولات الأربع الكبرى، عند الدور الأول في أستراليا المفتوحة بعد أن تغلب عليه 6-3 و6-4 و6-2 وسط أجواء حارة في ملعب جون كين، الثلاثاء.

وكافح تيم، وصيف بطل أستراليا وبطل أمريكا المفتوحة 2020، بعد إصابة بالمعصم وتمكن فقط من تمديد وقت المواجهة أمام منافسه الروسي القوي.

وخلال مواجهة شهدت تبادلا فائق الجودة للكرات بين ثنائي بارع في اللعب من الخط الخلفي كسر روبليف الإرسال ليتقدم 5-3 في المجموعة الأولى، و5-4 في المجموعة الثانية، و2-1 بحماس شديد في المجموعة الثالثة.

ولم يتمكن تيم من الصمود وأنهى روبليف (25 عاما)، الذي بلغ دور الثمانية في ملبورن بارك في 2021، المواجهة بعد أكثر من ساعتين.

وقال روبليف عن تيم المصنف الثالث على العالم سابقا “نحن أصدقاء وأعرف أنه يمر بفترات صعبة وأتمنى أن يستعيد مستواه المعهود في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف “الحر شديد جدا لذا أنا سعيد للغاية بالتمكن من الفوز بمجموعات متتالية وإدخار بعض الطاقة للمباراة القادمة.

“كلما كانت الأجواء أكثر حرارة كلما ازدادت صعوبة اتخاذ قرارات صائبة والتحرك، لكن عندما تفكر في أن المنافس يشعر بالمثل فهذا يسهل الأمور”.

ومثل جميع اللاعبين من روسيا وروسيا البيضاء ينافس روبليف دون تمثيل وطني نتيجة لغزو أوكرانيا العام الماضي، ومنعت البطولة رفع أعلام البلدين في ملبورن بارك.

وفي تكرار لمواجهة دور الثمانية في 2021 فاز جريجور ديميتروف على أصلان كاراتسيف 7-6 و7-5 و6-2 في لقاء بين اثنين سبق لهما بلوغ المربع الذهبي.

وكان الطقس الحار العنوان الرئيسي لليوم الثاني من المنافسات إذ بلغت درجات الحرارة نحو 36 درجة، وتوقفت المباريات بالملاعب المفتوحة بعد الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش).

وسيلتقي الإيطالي ماتيو بريتيني المصنف 13 مع البريطاني آندي موراي تحت سقف ملعب رود ليفر لاحقا.

ويبدأ حامل اللقب نوفاك ديوكوفيتش رحلة تعزيز رقمه القياسي وتحقيق اللقب العاشر في ملبورن بارك بمواجهة الإسباني روبرتو كاربايس بايينا في المباراة الأخيرة باليوم في ملعب رود ليفر.