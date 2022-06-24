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الرياضي يجدّد عقد نجمه!

منذ ساعة واحدة
الرياضي بطل كرة السلة
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تابع نادي الرياضي بيروت، يومه الماراثوني حيث جدد عقد نجمه علي منصور لمدة موسم.

وكان الرياضي قد أعلن بشكل رسمي تجديد عقد المدرب جورج جعجع.

وعلم “كووورة” أن إدارة النادي الأصفر قد اتخذت القرار برفع وتيرة التحدي بالتجديد للاعب علي منصور، والبحث عن أجانب سوبر من أجل البطولة المقبلة.

وبدأ النادي الأصفر بتقديم سلسلة من الصفقات، حيث يطمح باستعادة البطولات بعدما خسر ثنائية الدوري والكأس في العام الماضي أمام بيروت فيرست كلوب.

وينتظر الشارع الكروي اللبناني قرارات الاتحاد اللبناني لكرة السلة من أجل معرفة مصير الدوري ومواعيد الانطلاقة الجديدة.

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