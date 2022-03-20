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الرياضي يستعيد الصدارة

منذ 12 ساعة
"كووورة"
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حقق فريق الرياضي فوزًا كبيرا على بيبلوس بنتيجة 102-66، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري اللبناني لكرة السلة، وذلك في المباراة التي جرت على ملعب الرياضي بالمنارة.

وشهدت المباراة تفوق الرياضي في كل الأرباع، حيث انتهى الأول 34-17، والثاني 61-32، والثالث 83-50.

وعرف اللقاء تألق نجم الرياضي، أمير سعود، الذي سجل 21 نقطة كأفضل مسجل في فريقه، مع 4 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

ومن جهته، سجل نجم بيبلوس جورج سعيد 23 نقطة، كأفضل مسجل في اللقاء، مع تمريرة حاسمة ومتابعة وحيدة.

ورفع الرياضي رصيده إلى 28 نقطة، في صدارة ترتيب البطولة، بينما تراجع بيبلوس للمركز العاشر، برصيد 18 نقطة.

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