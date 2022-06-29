السبب الحقيقي لإنفصال شاكيرا وبيكيه لم يكن الخيانة فقط

يبدو أن شرارة الخلافات بين قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جيرارد بيكيه، والنجمة الكولومبية شاكيرا، بعد علاقة لأكثر من عقد أثمرت طفلين، لم تكن فعلاً الخيانة، كما أشيع.

فقد فجر روبرتو غارسيا، الذي ارتبط بعلاقة عاطفية مع لوسيلا، شقيقة شاكيرا، لمدة 8 سنوات، مفاجأة جديدة مؤكداً أن وراء هذا الانفصال الذي كسر قلوب محبي الزوجين، أسباب مادية.

وقال غارسيا إن علاقة الثنائي كانت مثالية للغاية، إلا أن المشاكل تسللت إليهما خلال الأشهر القليلة الماضية، لأسباب اقتصادية بحتة، بعيداً عن الخيانة أو أسلوب حياة بيكيه.

كما أوضح بحسب ما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن نجم برشلونة طلب من أم طفليه مبلغاً من المال، لاستثماره في أحد المشاريع التجارية، إلا أن شاكيرا تمنعت بعد اعتراض من والديها.

واعتبر المتحدث أن علاقتهما تهشمت في تلك اللحظة بالذات، وبدأت الخلافات بعدها تتكرر إلى أن أعلنا انفصالهما رسمياً مطلع الشهر الحالي (يونيو 2022).

إلا أن غارسيا أكد أنه رغم تدهور العلاقة بينهما حرصت صاحبة الأغنية الشهيرة “واكا واكا” على الظهور دوماً مبتسمة إلى جانب ولديها.

ومع الوقت بدأت شاكيرا تشعر أن بيكيه يحبها فقط لأنها أم طفليه، فحصل ما لم يكن في حسبان محبيهما.

يذكر أن الثنائي كان أعلن رسمياً مطلع هذا الشهر في بيام الانفصال بعد علاقة استمرت 12 عاماً، متمنين من الإعلام الحفاظ على خصوصية العائلة، وطفليهما.

ولم يظهر بيكيه وشاكيرا منذ شهر مارس الماضي في أي مناسبة معاً، أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما انتشرت الشائعات من كل حدب وصوب حول خيانة اللاعب البرشلوني لحبيبته مع مضيفة شقراء فاتنة، دون أن يعلق أي منهما على الأمر.