السجن 6 سنوات لأحد خاطفي كلاب ليدي غاغا

حكم أمس الخميس 11 أغسطس\آب، في لوس أنجلس بالسجن ستّ سنوات على رجل ثان من المتهمين الثلاثة بمهاجمة موظف لدى ليدي غاغا لخطف كلاب النجمة، بعدما حُكم قبل نحو أسبوع على المُتهم الأول بالسجن أربع سنوات.

وأقرّ لافاييت شون وايلي (28 عاماً) بمشاركته في عملية السرقة، مشيراً إلى أنه أحد أطراف المجموعة التي أطلقت النار على راين فيشر أثناء قيامه في هوليوود بتنزيه كلاب ليدي غاغا الثلاثة من نوع البولدوغ الفرنسي في فبراير (شباط) 2021.

وأظهرت لقطات صوّرتها كاميرات المراقبة رجلين ينزلان من إحدى السيارات قرب الموظف قبل إطلاق النار عليه وإصابته في صدره، ثم خطف الرجلان كلبين من الثلاثة هما كوجي وغوستاف وفرّا تاركين راين فيشر ينزف على الأرض.

أما الكلب الثالث الملقب “ميس إجا”، فهرب قبل أن يعود لاحقا إلى فيشر.

وعرضت صاحبة أغنيتي “بوكر فايس” و”باد رومانس” مكافأة قدرها نصف مليون دولار لمن يتمكّن من إعادة كلبيها لها.

ويأتي هذا الحكم بعد أسبوع من إصدار حُكم في حق جايلين كيشون وايت (20 سنة)، وهو شريك لافاييت شون وايلي في عملية الخطف، بالسجن أربع سنوات بالإضافة إلى اعتقال جيمس هوارد جاكسون (19 سنة) بعدما أُطلق سراحه في 6 أبريل (نيسان) نتيجة خطأ إداري.

وكانت امرأة أعادت للمغنية الكلبين مدعية أنها وجدتهما مقيدين على أحد الأعمدة قبل أن تقبض عليها الشرطة التي ذكرت أنّ المرأة كانت على علاقة مع والد أحد المشتبه فيهم.