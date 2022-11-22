السعودية تحقق فوزاً مستحقاً على الأرجنتين وتستعيد مشهد الجزائر في 1982

حققت السعودية فوزاً مستحقاً على الأرجنتين بطلة العالم مرتين 2 – 1 (وفي الشوط الأول 0 – 1).

في المباراة التي أجريت بينهما ظهر اليوم الثلاثاء 22\11\2022 على ستاد لوسيل في المجموعة الثالثة من نهائيات كأس العالم الـ22 لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون الاول المقبل.

ويمكن القول ان مفتاح الفوز للاعبي الاخضر السعودي هو نجاحهم في اللعب على خط واحد دفاعياً للحد من سرعة اللاعبين الارجنتينيين، فاوقعوهم مرارا في مصيدة التسلل.

وبعد شوط اول ارجنتيني بالكامل، لعب السعوديون مباراة العمر في الشوط الثاني، وعكسوا صورة جيدة للكرة الآسيوية بعد خسارتي قطر وايران امام الاكوادور وانكلترا. ورفعوا الراية العربية بقوة في صورة اعادوا فيها الى الاذهان فوز الجزائر على المانيا الغربية في مونديال اسبانيا 1982.

وكلمة حق ان الاخضر السعودي لعب بشخصية المنتخب غير الهياب والمصر على الفوز تحت قيادة مدرب خبير هو الفرنسي ايرفيه رينار.

في الدقيقة الثامنة احتسب الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش ضربة جزاء “بنالتي” بعد العودة الى تقنية الفيديو، انبرى لها الكابتن ليونيل ميسي وسددها بيسراه ارضية على يمين الحارس محمد العويس الذي ارتمى الى الجهة المعاكسة.

والغى الحكم اصابة سجلها اليساندرو مارتينيز في الدقيقة 27 بعد مراجعة الفيديو اذ تبين وجود تسلل في اللعبة.

وشهدت بداية الشوط الثاني تسجيل صالح الشهري اصابة التعادل للسعودية في الدقيقة 48 بكرة سددها من داخل المنطقة الارجنتينية ارضية الى يسار الحارس ايميليانو مارتينيز.

وبعدها بخمس دقائق اي في الدقيقة 53، سجل سالم الدوسري اصابة التقدم السعودية 2 – 1 بكرة ملعوبة من داخل المنطقة الى الزاوية اليسرى العليا لمرمى الحارس مارتينيز.

وتألق الحارس العويس في الدقيقة 63 وابعد كرة نيكولاس تافليافيكو التي سددها من الصندوق الصغير قبل ان تجتاز خط المرمى، حارما الارجنتينيين تسجيل اصابة التعادل.