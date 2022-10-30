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السعودية ترشح فيلم "أغنية الغراب" للمنافسة على أوسكار

منذ ساعة واحدة
فيلم أغنية الغراب

فيلم أغنية الغراب

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أعلنت هيئة الأفلام السعودية اختيار الفيلم الروائي (أغنية الغراب) للمخرج محمد السلمان للمنافسة في مسابقة أفضل فيلم دولي بجوائز الأوسكار.

وجاء في بيان أن اختيار الفيلم جاء بناء على ترشيح اللجنة السعودية الخاصة بالأوسكار التي يترأسها الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الله آل عياف، وتضم في عضويتها المخرجة هيفاء المنصور ورئيسة جمعية السينما السعودية المخرجة هناء العمير والمخرجة والممثلة عهد كامل والمخرجة شهد أمين والرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر محمد التركي ومدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا.

ونقل البيان عن مخرج الفيلم السلمان قوله “سعيد وفخور جدا باختيار فيلمي الطويل الأول ‭’‬أغنية الغراب‭’‬ ليمثل وطني المملكة العربية السعودية. الفيلم هو أحد ثمار جهود متراكمة من جميع العاملين في قطاع الأفلام بالمملكة الذي يشهد طفرة ونموا متسارعين ويبشر بمستقبل مشرق”.

ويحق لكل دولة ترشيح فيلم واحد من إنتاجها لمسابقة الفيلم الدولي في الأوسكار قبل إعلان أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية القائمة الأولية المكونة من 15 فيلما في 21 ديسمبر كانون الأول.

ويجري إعلان القائمة القصيرة في يناير كانون الثاني 2023 قبل إقامة حفل توزيع الجوائز في لوس انجليس يوم 12 مارس آذار.

وكانت السعودية رشحت خلال الأعوام القليلة الماضية عددا من الأفلام منها (حد الطار) للمخرج عبد العزيز الشلاحي و(سيدة البحر) للمخرجة شهد أمين و(المرشحة المثالية) للمخرجة هيفاء المنصور.

    المصدر :
  • رويترز

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