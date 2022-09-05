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السعودية تستضيف بطولة العالم للدراجات النارية

منذ ساعة واحدة
سباق للدراجات النارية

سباق للدراجات النارية

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أعلنت وزارة الرياضة السعودية وشركة دورنا مالكة الحقوق التجارية لبطولة العالم للدراجات النارية، الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم لإقامة سباق في السعودية مستقبلا.

وقالت الشركة إن سباق جائزة السعودية الكبرى سيقام مستقبلا في حلبة متعددة الأغراض تم تشييدها حديثا دون تحديد المكان.

وأضافت في بيان “إضافة جولة في السعودية إلى جدول بطولة العالم على أساس سنوي سيعمل على تطوير وتوسيع قاعدة الرياضة في الشرق الأوسط”.

وقالت دورنا إن هذه الشراكة ستتيح أيضا برنامجا جديدا لتنمية المواهب الواعدة من السائقين الشبان في السعودية بهدف إعداد أبطال للمستقبل.

وظهرت السعودية لأول مرة في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ضمن صفقة مدتها 15 عاما، كما تستضيف البلاد رالي دكار السنوي وبطولة العالم لسباقات فورمولا إي للسيارات الكهربائية.

وقال كارميلو إزبيليتا الرئيس التنفيذي لشركة دورنا: «تعد المنطقة من الأسواق الرئيسية لرياضة المحركات، كما أن الطلب في المملكة على مثل هذه الأحداث يتزايد مع الأبحاث التي أظهرت أن 80 في المائة من عشاق الرياضة في السعودية يرغبون في إقامة المزيد من الفعاليات في بلادهم».

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