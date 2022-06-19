السعودية تستضيف نزال "أوسيك وجوشوا" في أغسطس

قالت شركة (ماتش روم) التابعة للمروج إيدي هيرن، الأحد إن مدينة جدة السعودية ستستضيف النزال بين أولكسندر أوسيك البطل الموحد لألقاب الوزن الثقيل للملاكمة وأنطوني جوشوا في 20 أغسطس آب.

وفاز أوسيك على جوشوا في ملعب توتنهام هوتسبير في سبتمبر أيلول الماضي، لينتزع الملاكم الأوكراني ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة.

وسيحصل الملاكم البريطاني البالغ عمره 32 عاما على فرصة التعويض في جدة.

وقال جوشوا في بيان “يا لها من رحلة متقلبة، سأخوض النزال على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل للمرة 12 على التوالي”.

وأضاف “فزت بالحزام، وبعد توحيد الألقاب فزت بحزام آخر، ثم خسرت الألقاب، وأصبحت الفائز مرتين باللقب الموحد لبطولة العالم للوزن الثقيل، والآن على موعد مع التاريخ لأفوز للمرة الثالثة باللقب الموحد لبطولة العالم في الوزن الثقيل. يا لها من فرصة”.

وتابع “هناك مميزات وعيوب لخوض نزالين متتاليين من هذا المستوى ببطولة العالم، لكني أقرر كل يوم أن أصبح أقوى، وأتعلم من تجاربي وأتطور. الملاكم السعيد هو ملاكم خطير، وأنا الأسعد والأكثر دوافع من أي وقت مضى”.

أما أوسيك، الذي فاز في 19 نزالا، منها 13 بالضربة القاضية، ولم يتعرض لأي خسارة، فقال إن مهمته تتمثل في الاحتفاظ بألقابه الحالية.

وقال الملاكم البالغ عمره 35 عاما والذي تأثرت استعدادات للنزال بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا “بمساعدة الله، سأستكمل المهمة”.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، عاد أوسيك إلى بلاده للانضمام إلى كتيبة الدفاع عنها لتزيد الشكوك حول إقام نزال الإعادة ضد جوشوا. وتصف روسيا الغزو “بعملية عسكرية خاصة”.

وقال ألكسندر كراسيوك مروج مباريات أوسيك “هذا تاريخ يُكتب. هذا شرف كبير أن أكون جزءا من هذا الحدث. بلدنا تقاتل الآن من أجل إرثها. تتمثل مهمتنا في توسيع هذا الإرث. بمساعدة الله، سنحقق ذلك”.

لكن أوسيك قد يواجه مهمة صعبة أمام جوشوا الذي فاز 24 مرة، منها 22 مرة بالضربة القاضية، مقابل خسارتين.