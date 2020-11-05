السعودية تعلن استضافة سباق فورمولا واحد للمرّة الأولى العام المقبل

باتت السعودية الخميس ثالث دولة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف جائزة ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد الإعلان رسمياً وللمرة الأولى عن إقامة سباق ليلي في مدينة جدة على البحر الأحمر في تشرين الثاني 2021.

وسيقام السباق الافتتاحي في ثاني أكبر مدن المملكة من حيث عدد السكان، على كورنيش المدينة الساحلية، لكن هناك خططاً للانتقال إلى حلبة مخصصة مستقبلاً، بحسب موقع فورمولا 1، ولا يزال يتعين تأكيد المسار النهائي للجائزة.

وقال وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزير بن تركي آل سعود في مؤتمر صحافي لإعلان الحدث إن “هذه الاستضافات مكملة لحزمة من الاستضافات الرياضية، في ظل رؤية المملكة 2030 وبدعم لا محدود من قيادتنا الكريمة وبالأخص من سمو ولي العهد” محمد بن سلمان”.

وأضاف الوزير “كنا نحلم بمشاهدة هذه الأحداث الرياضية على الشاشة، والآن أصبحت على أرض الواقع”، مشيراً إلى أن الاستضافة “تؤكد وجودنا في الأحداث العالمية الكبرى”.

وتابع أن هذا الحدث “لن يكون تسلية، بل سيأتي أيضاً بأهم مصنعي السيارات في العالم”، مؤكداً أن ذلك “يضيف إلى مكانة المملكة واستعدادها لاستضافة أكبر الأحداث الرياضة والثقافية وغيرها”.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله في تغريدة أن السباق سيقام في 28 تشرين الثاني 2021.

واعتبر بن سلطان خلال المؤتمر الصحافي أن “استفدنا كثيراً من تنظيم فورمولا إي ورالي دكار، وسنقوم بالافادة من تلك الخبرات في الحدث الحالي”.

– علاقة تاريخية –

وسيكون هذا السباق الذي يأتي في إطار شراكة تمتد 15 عاماً، ثالث سباقات فورمولا واحد في منطقة الشرق الأوسط، بعد جائزتي البحرين الكبرى، وأبو ظبي الكبرى.

ورغم أن هذه الاستضافة هي الأولى للسعودية، غير أن تاريخها بالتواصل مع فورمولا 1 يعود إلى العام 1987، عندما قامت شركة الطيران السعودية وشركات أخرى برعاية فريق وليامس.

وفي الآونة الأخيرة، استضافت المملكة فورمولا إي ورالي داكار. وكانت شركة أرامكو السعودية الرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، شريكاً عالمياً في فورمولا 1، إذ قال الجانبان إن الشراكة بينهما لديها القدرة على تطوير وتسريع المزيد من الخطط نحو التوصل إلى العمل بالطاقة المستدامة.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 شايس كاري “نحن متحمسون جداً لاستقبال السعودية كدولة مضيفة جديدة لأحد سباقات موسم 2021، وسعداء بهذا الإعلان الرسمي”.

وأضاف أن “السعودية تنمو بشكل كبير لتصبح مركزاً أساسياً للرياضة على مستوى العالم هي منطقة مهمة جداً لنا خصوصاً أن شعبها يضم نحو 70 في المئة من الشباب تحت سن الثلاثين عاماً، ولهذا فإننا متحمسون للتواصل والتفاعل معهم”، بحسب (أ ف ب).