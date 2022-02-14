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السلطات الصينية تأمر لاعبة فينلندية بحذف مقطع فيديو يسبّب احراجًا للصين

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 14 - فبراير - 2022 10:46 مساءً
اللاعبة الفنلندية

اللاعبة الفنلندية

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أمرت السلطات الصينية رياضية فنلندية ان تحذف صورا نشرتها على مواقع التواصل تظهر فندقا غارقا في المياه.

الشابة” كاتري ليلينبيرا” البالغة من العمر 28 سنة نشرت مقاطع فيديو للفندق الذي ينزل فيه الفريق الفنلندي في الصين، على هامش الالمبياد، فائضا بالمياه الاربعاء الماضي.

ويظهر الفيديو اروقة الفندق غارقة في المياه التي تدفقت عن طريق الأضواء الامر الذي يعد امرا محرجا لمنظمي الحدث.

وفي فيديو آخر نشرته الشابة الفنلندية، تظهر المياه تفيض من الابواب الاساسية للفندق كما يظهر الفريق الفنلندي يحاول تنشيف المياه مستخدمين المناشف والملح.

وعندما نشرت المتزلّجة الفنلندية مقاطع الفيديو على الانترنت، أمرتها السلطات الصينية بحذفها على الفور وفق ما افادت به تقارير اعلامية.

وتأتي هذه الأوامر بعد تحذيرات للرياضيين في الالعاب الاولمبية انهم سيعاقبون ان نظّموا اي تضاهرات معارضة لبكين.

وفي هذا الاطار افادت “ديلي ميل” بأنه في الايام الماضية أجبر الرياضيون على عزل انفسهم في فنادق للحجر حيث نوعية الطعام رديئة ما جعل بعض الرياضيين يخسرون وزنهم ولا يكونون في البنية الجسدية المطلوبة في وقت المنافسة.

وفي محادثات مسرّبة على تطبيق reddit يظهر بعض الأشخاص من السلطات الصينية يحاولون اسكات اللاعبة الفنلندية بعد فيضان الفندق بالمياه.

وقد عبّر عشرات الرياضيين عن امتعاضهم الاسبوع الماضي، بعدما حجروا في احد الفنادق حيث لم يحظوا بوجبات طعام مناسبة. وقالت احدى الرياضيات من روسيا انها تلقت وجبة واحدة من الطعام ثلاث مرات في اليوم مدة خمسة ايام على التوالي، ما جعلها في حال صحية ردئية جدا حيث بدت عظامها نافرة على حد تعبيرها.

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