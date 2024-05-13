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السلطات المصرية تمنع نسرين طافش من السفر إلي دبي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 13 - مايو - 2024 10:47 مساءً
نسرين طافش

نسرين طافش

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منعت سلطات مطار القاهرة الفنانة نسرين طافش، من السفر إلي دبي، ظهر اليوم الاثنين 13\5\2024، بناء على قرار صادر من النائب العام بمنعها من السفر، وذلك بسبب اتهامها على ذمة إحدى القضايا.

واضطرت الفنانة نسرين طافش، عقب إبلاغها بقرار النائب العام من سلطات مطار القاهرة، إلى إلغاء السفر، بعدما كانت متجهة إلى إمارة دبي، على متن ناقلة إماراتية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

الجدير بالذكر أن الفنانة تسلمت شهادة من محكمة جنوب الجيزة تفيد بانتهاء قضية حبسها 3 سنوات في واقعة شيك بدون رصيد بالتصالح، لتسليمها إلى مكتب النائب العام لرفع قرار الإدراج على قوائم المنع من السفر.

تصالح ودفع 4 ملايين جنيه
وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قد قضت الأسبوع الماضي بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة على الحكم بحبسها، بعد التصالح مع الخصم ودفع مبلغ كبير.

وذهبت الفنانة إلى مقر محكمة جنح مستأنف أكتوبر بحقيبة تضم 4 ملايين جنيه لدفع المبلغ في المحكمة وإلغاء الحكم بالسجن.

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