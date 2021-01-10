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“السلطانة هويام” تثير ضجة بصورة لها من المستشفى بعد الولادة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 10 - يناير - 2021 5:42 مساءً
مريم أوزرلي

مريم أوزرلي

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أثارت النجمة التركية مريم أوزرلي ضجة واسعة بعد ولادتها لابنتها الثانية، ما أدى إلى تصدرها محركات غوغل، وقد اشتهرت مريم بأدائها دور “السلطانة هويام” في مسلسل حريم السلطان .

وفي التفاصيل، شاركت أوزرلي عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي أول صور لها مع مولودتها على الفراش داخل المستشفى، وهي ترتدي ملابس العملية الجراحية، وكانت دون ماكياج، وأطلقت مريم أوزرلي اسم “ليلي كوي” على مولودتها الثانية.

ووجهت رسالة لها هي: “عزيزتي ليلي كوي، شقيقتك لارا ووالدك وأنا محظوظون وسعداء للغاية من انضمامك إلى عائلتنا، الله يحميكي”.

وكانت وسائل الإعلام التركية تداولت صورا لمريم أوزرلي العام الماضي وهي ببطن مستدير، حتى اعترفت الممثلة بأنها ستصبح أما للمرة الثانية، وبأنها في الشهر الخامس من حملها، ولكن السؤال الذي ظل يثير حيرة الإعلام التركي هو هوية الأب الذي لم تعلن عنه حتى الآن.

وكانت مريم أوزرلي أنجبت طفلتها الأولى لارا في عام 2014 من رجل الأعمال، جان أتيش.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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