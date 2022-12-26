الأثنين 2 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 26 ديسمبر 2022 |
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"السهر والانبساط".. أغنية تجمع أكرم حسني مع حميد الشاعري وهشام عباس

منذ 11 دقيقة
حميد الشاعري وهشام عباس وأكرم حسني

حميد الشاعري وهشام عباس وأكرم حسني

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يستعد النجم أكرم حسني لطرح أغنية جديدة بعنوان “السهر والانبساط”، ويتعاون فيها مع نجوم التسعينيات “حميد الشاعري، وهشام عباس”، ومن المقرر طرحها في ليلة رأس السنة الجديدة 2023.

ونشر أكرم حسني البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه الرسمي “تويتر”، وعلق عليها: “𝙎𝙩𝙖𝙮 𝙏𝙪𝙣𝙚𝙙”.

وأغنية “السهر والانبساط” من كلمات مصطفى حسني وألحان مصطفى العسال، وتوزيع حميد الشاعري.

ومن المقرر أن يقدم أكرم حسني “السهر والانبساط” على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلماته وإخراج هادي الباجوري.

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني الفنية هي مسرحية “حتى لا يطير الدكان” التي عرضت مؤخرًا في نوفمبر 2022، وشاركه بطولتها درة، بيومي فؤاد، إسماعيل فرغلي، محمد أوتاكا، نيللي محمود، ولاقت نجاحًا وإقبالا من الجمهور في المملكة العربية السعودية ومصر.

وكانت آخر مسلسلاته “مكتوب عليا” الذي عرض في 2022، وشاركه البطولة آيتن عامر، هنادي مهنا، عمرو عبد الجليل، حنان سليمان أحمد فهمي، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

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