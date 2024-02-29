السوبر ستار راغب علامة في جولة أمريكيّة

يستعدّ السوبر ستار راغب علامة لجولة أميركيّة يحيي فيها عدداً من الحفلات الجماهيريّة في الولايات المتحدّة الأميركية.

وكان علامة شارك جمهوره على صفحاته الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات يُعلن من خلالها أنّ جولة الحفلات الفنيّة ستمتدّ بين شهريْ أبريل ومايو ٢٠٢٤.

وتتضمّن الجولة عدداً من الحفلات الفنيّة التي يحييها السوبر ستار في أكثر من ولاية أميركيّة، ولكن حتّى الآن لم يتمّ الإعلان سوى عن تفاصيل حفليْن فقط من حفلات الجولة: الأوّل في الثالث من مايو ٢٠٢٤ في ولاية ميامي، والثاني في الرابع من مايو ٢٠٢٤ في ولاية بوسطن. هذا ومن المرتقب أن يتمّ الإعلان عن باقي حفلات الجولة الفنيّة الأميركيّة للسوبر ستار خلال الأيّام القليلة المقبلة.

من جهة أخرى يستعدّ السوبر ستار راغب علامة للتواصل مع جمهوره من الجاليات العربيّة المقيمة في فرنسا وفي الدول الأوروبيّة المجاورة لها من خلال حفل جماهيريّ ضخم يُقام مطلع الشهر المقبل وتحديداً بتاريخ ٧ مارس ٢٠٢٤ في صالة غراند ركس في العاصمة الفرنسيّة، وكانت الشركة المنظّمة للحفل أعلنت عن نفاذ كامل بطاقات الحفل خلال الأسبوع المنصرم.

التقى المنتج جمال سنان بملكة الاحساس النجمة اليسا اليوم، واتفقا على التعاون سوياً لمرة جديدة، حيث ستغني إليسا شارة مسلسل (ع امل) لموسم رمضان المقبل.

يذكر أنّ المسلسل إخراج رامي حنا، تأليف ندين جابر وإنتاج Eagle Films، وسيعرض في رمضان على شاهد وMtv، بطولة النجوم ماغي بو غصن، مهيار خضور، بديع أبو شقرا، عمار شلق، كارول عبود وغيرهم.