السويد تتلقى هزمة قاسية أمام صربيا بـ (4-1) في دوري الأمم

أحرز ألكسندر ميتروفيتش ثلاثة أهداف ليقود صربيا للفوز بسهولة 4-1 على السويد في مباراة المجموعة الرابعة من المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم (السبت 24-9-2022).

وجعل الفوز صربيا على موعد مع مباراة حاسمة أمام النرويج في أوسلو يوم الثلاثاء المقبل.

وتملك النرويج وصربيا عشر نقاط، لكن النرويج تتصدر بفضل الفوز 1-صفر في بلجراد في وقت سابق، بينما ستحتاج السويد إلى التغلب على سلوفينيا في ستوكهولم لتجنب الهبوط إلى المستوى الثالث.

وتقدمت السويد على عكس سير اللعب عن طريق فيكتور كلايسون في الدقيقة 15، لكن صربيا أدركت التعادل سريعا بعد ثلاث دقائق بواسطة هدافها التاريخي ميتروفيتش، الذي وصل إلى هدفه الدولي رقم 47.

وأعاد هذا الهدف صربيا إلى الطريق الصحيح وتألق روبن أولسن حارس السويد بعد مرور نصف ساعة من اللعب في إنقاذ محاولتين خطيرتين من دوسان فلاهوفيتش ودوسان تاديتش.

ووضع المهاجم البالغ من العمر 28 عاما منتخب صربيا في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول بقليل مستفيدا من ركلة ركنية.

وأكمل ميتروفيتش مهاجم فولهام الثلاثية بعد الاستراحة بثلاث دقائق مستفيدا من تمريرة فلاهوفيتش.

وبعدما وصل إلى 49 هدفا دوليا، خرج ميتروفيتش من الملعب متأثرا بإصابة في الركبة بعد دقيقتين من نجاح زميله ساشا لوكيتش في تسجيل الهدف الرابع بتسديدة رائعة.

وقال ميتروفيتش لمحطة أرينا سبورت الصربية “تعرضت لكدمة. أعاني من إصابة في الركبة وسأذهب إلى الأطباء الآن لتقييم لوضع لكن من المفترض أن أكون جاهزا لمباراة النرويج”.

وستواجه صربيا اختبارا أصعب أمام النرويج، التي خسرت 2-1 أمام سلوفينيا رغم تقدمها عبر الهداف إرلينج هالاند في وقت سابق اليوم، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة.

وقال دراجان ستويكوفيتش مدرب صربيا “لقد سيطرنا على المباراة. لعبنا بخطوط متقاربة وقدمنا الأداء الذي أريد متابعته من اللاعبين. ستكون مباراة النرويج أشبه بنهائي الكأس وسنكون مستعدين لذلك”.

ومن المقرر أن تلعب صربيا مع البرازيل والكاميرون وسويسرا في المجموعة السابعة بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.