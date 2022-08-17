الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
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الشاب خالد يطلق ألبوم جديد بعد غياب 10 سنوات

منذ 11 دقيقة
ملك موسيقى الراي الشاب خالد

ملك موسيقى الراي الشاب خالد

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كشف النجم الجزائري العالمي الشاب خالد، الملقب بملك موسيقى الراي، عن إطلاق ألبوم جديد، مزمع طرحه يوم 19 أغسطس المقبل، وجاء هذا الألبوم، عقب 10 سنوات كاملة من الاعتماد على الأغاني المنفردة والديوهات مع كبار نجوم الغناء العربي والعالمي.

وظهر على البوستر الدعائي للألبوم صورة للشاب خالد على طابع بريد، مع تأكيد موعد طرح الألبوم.

واستبق الشاب خالد إطلاق ألبومه الجديد بطرح توزيع جديد لأغنيته الشهيرة “طريق الليسي” رفقة الدي جي العالمي من أصول جزائرية “سنايك”.

و لاقت أغنية “طريق الليسي”، التي صدرت سنة 1999 نجاحا كبيرا، ومازالت إلى غاية هذه الأيام واحدة من أشهر الأغاني التي أصدرها الشاب خالد.

يذكر أن تنفيذ الألبوم استغرق سنوات طويلة وتم تأجيل طرحه عدة مرات آخرها بسبب إعلان وفاة والدة الشاب خالد منذ شهرين.

وكان آخر ألبومات الشاب خالد C’Est La Vie في 2012، قد حقق نجاحاً كبيراً، وضم 12 أغنية.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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