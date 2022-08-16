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الشرطة الأميركية تعتقل امرأةً بجنحة إجراء مكالمات هاتفية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2022 6:50 مساءً
عناصر من الشرطة الأميركية

عناصر من الشرطة الأميركية

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تعتقل الشرطة عادةً أشخاصًا بتهم مثل السرقة والاعتداء والقتل والتزوير وانتحال شخصية وغيرها. غير أن امرأة في ولاية فلوريدا الأميركية أوقفت لسبب غريب لا يرتبط بأي من التهم المذكورة.

إذ أوقفت شرطة ولاية فلوريدا امرأة استدعت الشرطة لأكثر من 11 ألف مرة هذا العام، منها 512 مرة خلال يوم واحد في تموز الماضي.

وأُلقي القبض على “كارلا ميشيل جيفرسون” (51 عاما)، يوم الاثنين وُوجهت إليه تهمة جنحة إجراء مكالمات هاتفية.

وذكرت سجلات الشرطة أنّ مركز اتصالات الطوارئ التابع لشرطة سانت بطرسبرغ تلقى 512 نداءً من المرأة من الساعة 4:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 2 يوليو حتى 4:30 مساء في اليوم التالي.

ونصّت الإفادة الخطية لقسم الشرط على أن جيفرسون “تتصل باستمرار وتضايق وتقلّل من شأن الشرطة وتشتم وتجادل، وتطالب الضباط بالحضور لاعتقالها”.

وفي إفادة الاعتقال، كتبت الشرطة أنّ الاعتقال الأول جاء بعدما أجرت جيفرسون مكالمات أكثر من 11000 مرة خلال عام 2022.

في السياق نفسه، قالت الشرطة إن مكالمات المرأة شكلت 10٪ من حجم مكالمات القسم على الخط غير الطارئ.

وينص الإقرار الخطي على أنه عندما ذهب الضباط إلى منزلها، رفضت جيفرسون فتح الباب، بل صرخت في وجههم موجهةً لهم الاصبع الوسطى من النافذة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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