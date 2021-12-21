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الشرطة الإيطالية تقتحم مكاتب نادي إنتر ميلان

21 - ديسمبر - 2021

ارشيفية

اسوشيتد برس
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طالت مداهمات الشرطة المالية الإيطالية اليوم الثلاثاء مكاتب نادي إنتر ميلان متصدر وحامل لقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، ضمن تحقيق جار في تزوير الحسابات.

وقال إنتر ميلان إن الوثائق التي طلبت منه تتعلق ببيع اللاعبين في موسمي (2017-18 و2018-19).

وأضاف النادي في بيان له أن: “الطلب قدمه مكتب المدعي العام في ميلانو للتحقق من تسجيل المكاسب الرأسمالية ذات الصلة بشكل صحيح في الحسابات. تم إعداد البيانات المالية للنادي وفقا لمبادئ المحاسبة الأكثر صرامة”.

وأوضح البيان أنه “لم يتم التحقيق مع أي موظف في إنتر ميلان. ولم يتم توجيه أي اتهامات”.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب المدعي العام أن “هذه تحقيقات أولية””.

يركز التحقيق على التقييمات المبالغ فيها التي تسمح للاعبين بالانتقال من ناد إلى آخر مقابل مبلغ أكبر بكثير مما يستحقونه رسميا.

وتشير تقارير إلى أنه تم التحقيق مع مزيد من الأندية في إيطاليا وأوروبا بسبب انتقالات مماثلة، وكانت السلطات داهمت مكاتب يوفنتوس الشهر الماضي، لجمع معلومات عن انتقالات اللاعبين وتعاملات الوكلاء بين عامي (2019 و2021).

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