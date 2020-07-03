الشرطة البريطانية تجد كنز خلال عملية القبض على “أباطرة الإجرام”

نجحت الشرطة البريطانية في إعتقال أباطرة الاجرام بعد اختراق منصة الكترونية سرية خاصة باتصالاتهم .

وليس في السجلات الأمنية الحديثة، أكبر مما أعلنته الخميس “وكالة الجرائم الوطنية” والمعروفة في بريطانيا بأحرف NCA اختصارا، عن تنفيذها ما سمته “أكبر عملية أمنية” على الإطلاق في المملكة المتحدة،

وبها اخترقت شبكة سرية من رسائل مشفرة، يستخدمها أكثر من 10.000 ناشط محلي بعالم الجريمة المنظمة، ممن داهمت باروناتها وأوكارهم واعتقلت 746 متورطا منهم، وصادرت 77 سلاحا، مع طنين مخدرات، إضافة إلى 54 مليون إسترليني نقدا، تعادل 68 مليونا من الدولارات.

ذكرت الوكالة في بيانها عما سمته عملية Venetic التي بدأتها منذ 2016 مع وكالات إنفاذ القانون الدولية، باستهداف شبكة يستخدمها الناشطون في الإجرام، معروفة باسم EncroChat الموفّرة لمستخدميها من مقرها بهولندا خدمة تبادل رسائل فورية ومشفّرة عبر الهاتف المحمول “بحيث جعلوها سوقا إجرامية يستخدمها 60.000 شخص في أنحاء العالم لتنسيق توزيع السلع غير المشروعة وغسل الأموال والتآمر لقتل المنافسين” وفق تعبيرها.

وأحصت NCA في بيانها، بنادق آلية صادرتها، كما ومسدسات و4 قنابل يدوية، مع رشاش كلاشنكوف، وما يزيد عن 1800 طلقة ذخيرة، إضافة لأكثر من 28 مليون حبة من المعروفة بلقب “فاليوم الشارع” وهي Etizolam التي عثروا عليها في مختبر غير شرعي، لم يتم الإعلان بعد عمن كان يعمل فيه، إلى جانب مصادرة الشرطة 55 سيارة عالية القيمة و73 ساعة فاخرة في العملية التي شاركت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، في غارة قامت بها قوات الأمن فجر أمس الخميس. أما المعتقلون، فهم من جنسيات مختلفة، وسيجري مثولهم أمام محاكم تابعة للمناطق التي تم إلقاء القبض عليهم فيها.

بعد الغارة مضت الوزيرة إلى حسابها التويتري، وكتبت “تغريدة” هنأت بها الوكالة على عملها، وقالت: “إن هذه العملية توضح أن المجرمين لن يفلتوا عبر استخدام أجهزة مشفرة لتنفيذ جرائم خسيسة تحت الرادار” فيما ذكر Steve Jupp رئيس مجلس قيادة الشرطة الوطنية بالمملكة المتحدة، أن العملية التي بدأت بريطانيا بتنفيذها منذ أبريل الماضي، ولم تفرج عن تفاصيلها إلا مساء أمس الخميس “ركزت على من هم في أعلى مستوى من الجريمة المنظمة (..) إنها انتصار على أباطرة الجريمة” كما قال.

أكثر من 500 عنصر قاموا بـ 750 مداهمة

وكل شيء بدأ حين تمكنت الشرطة الفرنسية بالتكاتف مع الهولندية، من التسلل قبل شهرين إلى تطبيق “إنكروتشات” المستخدم فقط عبر هاتف محمول، جهازه من نوع خاص، يسمح للاستخدام العادي، وفي الوقت نفسه يتحول إلى جهاز يسمح بالاشتراك به في منصة EncroChat ضمن عقد قيمته 1800 دولار كل 6 أشهر، وفقا لما قرأت “العربية.نت” عن المنصة التي تمكنت الشرطة الفرنسية والهولندية من اختراقها، ثم تبادلت الاثنتان بياناته عبر وكالة “يوروبول” لإنفاذ القانون الأوروبية، وبعدها وصلت مفاتيح شيفراته في مارس الماضي إلى الشرطة البريطانية.

كما زودت الشرطة في الدولتين، نظيرتهما البريطانية بما سمح لها فيما بعد باختراق كبير هزت به عالم الجرائم الخطرة في المملكة المتحدة، وأحبطت آلاف المخططات، بينها للقتل والخطف بعد أن تمكنت من اختراق “إنكروتشات” والاطلاع على ما فيها من اتصالات سرية، عندها خصصت وكالة مكافحة الجرائم أكثر من 500 عنصر، قاموا بما يزيد عن 750 عملية مداهمة وضبط بجميع أنحاء البلاد، في حرب تدميرية بالكامل تقريبا للجريمة بأنواعها.