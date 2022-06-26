الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
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الشرطة تضبط كمية مخدرات قادرة على قتل 12 مليون شخص

منذ 47 دقيقة
تعاطي المخدرات- تعبيرية

تعاطي المخدرات- تعبيرية

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في ضربة مؤلمة لتجار المخدرات في الولايات المتحدة الأمريكية، استطاعت الشرطة الأمريكية أن تضبط بضاعة مخدرات من مخدر الفينتانيل القاتل الذي قتل حوالي 100 ألف أميركي في العام الماضي، وذلك وفق ما نشرته الدولة في البيانات الرسمية.

ووجهت محكمة أميركية أمس الجمعة، عدة تهم لتاجر مخدرات بعد ضبطه ومعه كمية ضخمة من مخدر الفينتانيل وفق التقديرات أثبت بأن تلك الكمية قادرة على قتل 12 مليون شخص.

والرجل الذي يبلغ 60 عاما ويعيش من ولاية كاليفورنيا، جرى اتهامه بحيازة مادة خاضعة للرقابة مع نيته بيعها، ويواجه عقوبة سجن تصل في حدها الأقصى إلى 6 سنوات و8 أشهر، وذلك بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وحجزت شرطة الطريق السريع بولاية كاليفورنيا 4 كيلوجرامات من مخدر الفينتانيل، داخل سيارة المتهم خلال عملية تفتيش، وعند البحث في بيت المتهم، عثر به على أكثر من 20 كيلوجراما من المخدر، إلى جانب حبوب تصل قيمتها لـ250 ألف دولار، و122 جراما من مخدر ميثام فيتامين.

وقال النائب العام في مقاطعة «أورانج» بولاية كاليفورنيا، إنه من غير المقبول أن تكون ثمة عقوبة من بضع سنوات لشخص لديه القدرة على قتل 12 مليون شخص.

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