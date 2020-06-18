الشركة المطورة للعبة “Fortnite” تنتقد آبل بسبب سياسات متجر تطبيقاتها

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أعلنت المزيد من الشركات عن دعمها لقضية مكافحة الاحتكار ضد شركة آبل التي تم رفعها في الاتحاد الأوروبي، وأصدرت كل من (Match Group)، مالكة تطبيقات (Tinder) و (Hinge)، بالإضافة إلى (Epic Games)، المطورة للعبة (فورتنيت) Fortnite، بيانات لدعم قضية مكافحة الاحتكار ضد آبل.

وقال متحدث باسم (Match Group): آبل شريك، لكنها أيضًا منصة مهيمنة تجبر إجراءاتها الغالبية العظمى من المستهلكين على دفع المزيد مقابل التطبيقات الخارجية التي تحددها آبل بشكل تعسفي على أنها خدمات رقمية.

وأضاف “مختلف الصناعات يجب أن تخسر 30 في المئة من أرباحها لصالح آبل، ونرحب بفرصة مناقشة هذا الأمر مع آبل وتأسيس توزيع عادل للرسوم بالكامل عبر متجر تطبيقات (App Store)، وكذلك مع الأطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.

وفتح الاتحاد الأوروبي بالأمس تحقيقين ضد شركة آبل، يهدف أحدهما إلى النظر في ممارسات آبل التي تحصل من خلالها على نسبة 30 في المئة من إيرادات عمليات الشراء داخل التطبيق التي تتم من خلال متجر تطبيقاتها.

وتدعي (سبوتيفاي) Spotify أن آبل تستخدم متجر تطبيقاتها لخنق الابتكار وتقييد اختيار المستهلك لصالح خدمتها (Apple Music).

فيما تزعم (Rakuten)، التي دفعت أيضًا إلى إجراء التحقيق، أنه من غير التنافسي لشركة آبل أن تأخذ عمولة بنسبة 30 في المئة على الكتب الإلكترونية التي تباع من خلال متجر تطبيقاتها مع الترويج لخدمتها (Apple Books).

وانتقدت شركة آبل تحقيقات الاتحاد الأوروبي، وقالت الشركة المصنعة لهواتف آيفون في بيان: “من المخيب للآمال أن تعتمد المفوضية الأوروبية على شكاوى لا أساس لها من مجموعة من الشركات التي ترغب بعدم الدفع، بالرغم من أنهم يستفيدون من الموارد والخدمات”.

وأضافت “هذه الشركات لا تريد العمل بالقواعد نفسها مثل أي شخص آخر، ونحن نريد الحفاظ على ساحة عمل متكافئة، حيث يمكن لأي شخص أن ينجح إذا كان لديه العزم والفكرة العظيمة”.

وتدفع الشركة المطورة للعبة (Fortnite) نسبة 30 في المئة من إيرادات لعبتها الواردة عبر متجر تطبيقات آبل للشركة المصنعة لهواتف آيفون، لكن السياسات هذه لا تطبق على جميع التطبيقات، إذ تم على وجه الخصوص استثناء تطبيقات خدمات النقل التشاركي، بالإضافة إلى (Airbnb).

كما تلقت بعض خدمات بث الفيديو، مثل (Amazon Prime Video)، صفقة خاصة لا تضطر فيها أمازون إلى منح جزء من الإيرادات لعمليات الشراء الفردية، مثل استئجار فيلم أو برنامج تلفزيوني.

وألمح الرئيس التنفيذي لشركة (Epic Games)، (تيم سويني) Tim Sweeney، إلى هذه الاتفاقيات الجانبية مع آبل في تغريدة حول القضية، قائلاً: إن (Epic Games) لن تسعى أو تقبل صفقة خاصة لنفسها فقط.

وأعرب مطورو التطبيقات الأصغر حجمًا أيضًا عن مخاوفهم بشأن ممارسات الشركة المصنعة لهواتف آيفون.

ووصف (ديفيد هاينماير هانسون) David Heinemeier Hansson، كبير مسؤولي التقنية في (Basecamp) وخدمة (Hey) الجديدة للبريد الإلكتروني، آبل بأفراد العصابات، وذلك لأنها رفضت تحديثًا لإصلاح الأخطاء وطلبت من الخدمة الالتزام بإضافة اشتراك داخل التطبيق لمنع إزالته.

وقالت آبل: إنها تطلب من جميع المطورين اتباع إرشادات صارمة حول نماذج الأعمال، ورفضت الشركة التعليق بشكل خاص على قضية (Hey)، لكنها أوضحت أن إرشادات مراجعة متجر تطبيقاتها تتطلب وجود خيار شراء داخل التطبيق إذا كان التطبيق يريد توفير الوصول إلى المحتوى الذي تم شراؤه على منصة أخرى.