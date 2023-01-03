الثلاثاء 10 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 3 يناير 2023 |
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الشركة المنتجة لـ"بابا المجال": ياسمين رئيس أخلت بالتعاقد

منذ 15 ثانية
ياسمين الريس

ياسمين الريس

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انتشرت في الساعات القليلة الماضية عدد من الأخبار، تفيد بأنه هناك أزمة بين الفنان مصطفى شعبان والفنانة ياسمين رئيس في مسلسل “بابا المجال”.

وقالت الشركة المنتجة للمسلسل، إن نسرين أمين وقعت بالفعل على المسلسل، بعدما أخلت ياسمين رئيس ببنود العقد، وسافرت خارج البلاد أثناء التصوير دون إخطار شركة الانتاج وذلك تسبب في خسائر مالية.

وتوضح الشركة بان مصطفى شعبان لا دخل له نهائياً بما حدث والقرار جاء من الشركه المنتجة والمخرج معا.

وأتخذت الشركة المنتجة، كل الإجراءات القانونية ضد ياسمين رئيس برفع شكوى في نقابة المهن التمثيلية.

ويجسد مصطفى شعبان، خلال الأحداث شخصية تاجر قطع غيار سيارات، بدأ صغيرًا فى هذا المجال ومع تطور الأحداث يصبح أكبر تاجر في السوق.

مسلسل “بابا المجال” تدور أحداثه فى إطار شعبي حول تجارة قطع الغيار، حيث يخوض أبطال العمل صراعات درامية عديدة بها.

يشارك في بطولة مسلسل “بابا المجال”: باسم سمرة، ياسمين رئيس، جومانا مراد، مع النجمة الكبيرة سوسن بدر، والنجم الكبير رياض الخولي، ومجموعة من النجوم، أبرزهم محمد نجاتي، محمود حافظ، سماء إبراهيم، عارفة عبدالرسول، محمد رضوان، فرح يوسف، أحمد كشك، هبة حسن، أسماء سليمان، والطفلة كارما موسى، ومن إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبوعلى وعصام العرجاني.

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