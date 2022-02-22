“الشريرة المحبوبة”‏.. مواجهة مع أضخم سمكة قرش مفترسة في العالم

في نهاية سعيدة، انتهت مواجهة مصور فوتوغرافي مع سمكة قرش بيضاء ضخمة يبلغ طولها 3.5 أمتار في جنوب أستراليا ‏بالفوز بجائزة “أفضل مصور بريطاني تحت الماء لعام 2022”.‏

ونشر المصور، ماتي سميث، صورة مواجهته لسمكة القرش عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، لتحظى بإعجاب العديد من متابعيه.

وعن كواليس التقاطه الصورة الفائزة، أشار سميث في تصريحات لـ موقع “سي إن إن” إلى أنه التقطها بواسطة تقنية “Over Under Photography”، والتي تسمح بالتقاط صورة نصفها فوق سطح الماء ونصفها تحت المياه.

ولكي يحمي نفسه من أي هجمة مفاجئة من سمكة القرش أثناء اقترابه منها، فقد صمم عمودا خاصا من الكربون والألمنيوم ساعده على تركيب كاميرته من أجل وضعها في الماء، وتم تشغيلها بواسطة مشغل عن بعد.

وأكد المصور ماتي سميث أن ما ساعده على التقط الصورة هو أن سمكة القرش كانت هادئة تماما، وكانت تظهر سلوكا فضوليا وغير عدواني، على عكس أسماك القرش الأخرى التي كانت متواجدة في المكان، وتظهر القليل من السلوك العدواني.

كما لفت إلى أن سلوك سمكة القرش شجع رغبته في تقديم فكرة مغايرة لسمكة القرش المخيفة، وهو ما جعل معظم الناس يعقتدون أن الصورة تبدو لطيفة بطريقة مضحكة، وهي مهمة صعبة بالنسبة إلى سمكة القرش البيضاء الكبيرة”، بحسب قوله.

ووصف المصور ماتي سميث سمكة القرش البيضاء الكبيرة صاحبة الصورة بأنها “الشريرة المحبوبة”.