الشياكة.. صابر الرباعي يطرح احدث أعماله الغنائية

طرح الفنان صابر الرباعي أحدث أعماله الغنائية بعنوان “الشياكة”، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

“الشياكة” من كلمات هاني عبد الكريم وألحان مدين وتوزيع عمرو الخضري، هذا وكانت اخر الأغاني التي طرحها النجم صابر الرباعي أغنية بعنوان “سلملي”، كلمات وألحان عزيز الشافعي.

واحتفل الرباعي، بوصول أغنيته الجديدة “سلملي” لـ مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات بسيطة.

وعلى جانب آخر، يعيش صابر الرباعي حالة من النشاط على المستوى الفني حيث طرح العديد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا، كان آخرهم أغنية بعنوان “ورحمة قلبي” والتي كسرت حاجز المليون ونصف مشاهدة على يوتيوب، والأغنية من كلمات وليد الغزالي، وألحان مدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب، بالإضافة إلى أغنية كلام في سرك والتي حققت عدد كبير من المشاهدات فور طرحها وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال.

يأتي ذلك بعدما حقق الرباعي نجاحا هائلا بحفله الأخير في باريس بحضور كامل العدد بعد غياب 15 عام عن إحياء حفلات في فرنسا، وقدم باقة من أجمل وأشهر أغانيه.