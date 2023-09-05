فيديو.. الشيف بوراك يتعرض لوعكة صحية

شارك الشيف بوراك مقطع فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”، من داخل المستشفي، حيث تعرض لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفي لتقي العلاج.

الشيف بوراك يتلقى العلاج في المستشفي

بعد شعور الشيف بوراك بالآلم تبين أنه يعاني من آلام على في المرارة، حيث ظهر وهو مستلق على سرير الشفاء، حيث طمأن الجمهور على حالته الصحية، حيث قائلاً أنه أصبح على ما يرام.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الشيف بوراك وهو على سرير المشفي، فقد ظهر العام الماضي وهو داخل المستشفي بعد أن قام بإجراء عملية جراحية، ليتبين فيما بعد أنه قام بعملية استئصال الزايدة الدودية الملتهبة، حيث كانت حالته حرجة، وقد تشكل خطر على حياته.

حيث أثرت كثيراً هذه العملية على الصحة العامة للشيف بوراك فظهر بعد خسارة كبيرة للوزن، وأجرى بوراك العديد من الفحوصات قبل دخوله إلى العمليات للتأكد من عدم وجود أي مشاكل صحية، حيث تم استئصال الزائدة الدودية الملتهبة بنجاح، ليخرج بعدها من المشفي بصحة جيدة.

خلافات بوراك مع عائلته

يذكر أن الخلافات كانت قد نشبت بين الشيف بوراك ووالده قبل عدة أشهر، وتحديدا عندما حاول الشيف إسماعيل عرقلة مسيرة ابنه في مساعدة ضحايا الزلزال بالمناطق المنكوبة بتركيا.

وذهب بوراك في طريقه بمفرده، قاطعا صلته بوالده ومستمرا في تقديم المساعدات العينية والمادية لضحايا الزلزال، قبل أن يقرر اللجوء للقضاء لمحاسبة والده على بيع اسمه لصالح مستثمر أجنبي، على أن ينظر في القضية في سبتمبر.

يذكر أن ديديم بوزبورا والدة بوراك، كانت قد خضعت لمحاكمة دخلت على إثرها السجن قبل 3 سنوات، لمدة عامين و 7 أشهر بتهمة الرشوة في كلية الطب بجامعة إسطنبول.