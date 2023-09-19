الصبّاح تحصد ست جوائز في الموركس دور للعام 2023

حصدت شركة الصبّاح إخوان في حفل جوائز الموركس دور للعام 2023 ست جوائز على مجمل أعمالها.

حيث نال مسلسل “النار بالنار” جائزة أفضل مسلسل لبناني مشترك وقد تسلمها المنتح صادق الصبّاح الذي كشف في كلمته عن خطوة الشركة الجريئة في اختيار هذا العمل، لكن الواجب الإجتماعي والإنساني يحتم على شركات الإنتاج تقديم أعمال تعكس واقع المجتمع وتضع الإصبع على الجرح. وقد تسلم جائزته من وزير الإعلام اللبناني الأستاذ زياد المكاري الذي تحدث بدوره عن وطنية صادق الصبّاح وإنسانيته بعيداً عن تربعه على عرش الدراما العربية.

كم نال الممثل جورج خباز جائزة أفضل ممثل لبناني عن دوره في مسلسلي “النار بالنار” و “براندو الشرق”.

بدورها النجمة السورية كاريس بشار حصدت جائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل “النار بالنار” وإبداعها في تقديم شخصية مريم.

ونالت الممثلة ساشا دحدوح والممثل طارق تميم جائزة الدور المساند في مسلسل “النار بالنار”.

وحصد مسلسل “وأخيراً” للنجمة نادين نجيم والنجم قصي خولي جائزة أفضل شارة غنائية للعام 2023 “ضاع القلب” بصوت النجم نادر الأتات.