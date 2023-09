فيديو.. زحمة غير مسبوقة في الصحراء

شهدت صحراء نيفادا الأميركية ازدحاماً مروريًّا غير مسبوق، بعد انتهاء مهرجان يُقام في مدينة بلاك روك.

وحاول المشاركون في المهرجان أن يغادروا بأقصى سرعة، لكن الأمطار الغزيرة أعاقت الحركة على الطريق السريع، الذي كان من المفترض أن تنعطف نحوه آلاف السيارات.

وحضر هذا الحدث الذي استمر أسبوعاً، أكثر من 70 ألف شخص، ويقام هذا العام في الفترة من 28 آب إلى 4 أيلول. ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بسبب الطقس.

ويقام المهرجان كل صيف في بلاك روك، وهي مدينة موقتة يتم إنشاؤها سنويا خصيصا للمهرجان في صحراء نيفادا.

