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الصحف الانكليزية تنشغل بهزيمة ليفربول وبديل توخيل في تشيلسي

منذ 42 دقيقة
مباراة ليفربول ونابولي

مباراة ليفربول ونابولي

موقع kooora
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انشغلت الصحف الإنكليزية الصادرة صباح الخميس 8 أيلول بالهزيمة الكبيرة التي تكبدها ليفربول على يد نابولي بنتيجة (4-1)، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب تسليط الضوء على استهداف تشيلسي التعاقد مع “جراهام بوتر”، مدرب برايتون، وذلك بعد إقالة “توماس توخيل”.

في السياق، عنونت صحيفة “ديلي إكسبريس”: “إنها تسير تجاه بوتر.. البلوز في محادثات مع مدرب برايتون بعد إقالة توخيل بقسوة من قبل المالك الجديد”.

وكتبت في الأعلى: “مسيرة الطليان تمزق الريدز”، في إشارة إلى انتصار نابولي الكبير على حساب ليفربول.

أمّا صحيفة “ديلي ميل” فعنونت: “عرض وظيفة تشيلسي على بوتر”. وفي الأسفل كتبت: “لا عجب أنه لا يمكنك مشاهدة فيرمينو”.

كما عنونت “ميرور”: “تشيلسي يريد ردًا سريعا من قبل هدفه الأول بعد الإطاحة الصادمة بتوخيل.. ولكن قد يتوجب عليهم دفع 20 مليون إسترليني لبرايتون”.

وفي الأعلى كتبت: “الصخب الإيطالي.. ليفربول يتعرض لهزيمة نكراء في نابولي”.

بدورها عنونت “الغارديان”: “كابوس ليفربول في نابولي”.

وفي الجانب كتبت: “تشيلسي يجري محادثات مع بوتر بعد إقالة توخيل”. وفي الأعلى كتبت: “السبيرز يحتفل بالعودة إلى المنصة الكبرى بالفوز على مارسيليا”.

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