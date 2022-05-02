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الصين.. العثور على شخص حيّ تحت أنقاض مبنى انهار منذ 3 أيام

2 - مايو - 2022
المبنى المنهار في الصين

المبنى المنهار في الصين

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انهار مبنى مكون من ثماني طبقات وسط مدينة تشانغشا في مقاطعة هونان في الصين. وكان المبنى يضم فندقًا وشققًا سكنية وصالة سينما.

وباشرت فرق الانقاذ البحث عن ناجين فور انهيار المبنى منذ ثلاثة أيام. غير أنّ السلطات أعلنت اليوم انتشال شخص على قيد الحياة وسط تضاؤل الأمل في العثور على ناجين

وعرض التلفزيون الصيني لقطات لشخص ملفوف ببطانية بيضاء سميكة على نقالة، ومسعفين يرتدون ملابس زرقاء منهمكين في نقله في سيارة إسعاف إلى المستشفى.

ولم تشر القناة إلى الحالة الصحية لثامن شخص يُعثر عليه حيًا تحت أنقاض المبنى، فيما أظهرت صور أخرى رجال الإنقاذ يعملون في المكان.

وانتهت الإثنين مهلة الـ72 ساعة التي ذكرها رئيس بلدية تشانغشا تشنغ جيان للعثور على ناجين. وما زال نحو 15 شخصًا عالقين تحت المبنى. ولم يتم التواصل بنحو 40 آخرين من سكان المبنى.

وكان رجال الإنقاذ عثروا أمس على شخص سابع حيًا بعد أكثر من 50 ساعة من بداية أعمال البحث.

ولم تقدم السلطات بعد تفسيرًا للحادث، ولكن تم توقيف تسعة أشخاص بمن فيهم صاحب المبنى الأحد بتهمة تزوير أوراق تتعلق بشروط السلامة.

    المصدر :
  • وكالات

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