الصين “تقيد” المشاهير.. وتحذر من هذا الفعل

أصدرت الصين قانونا يمنع بموجبه المشاهير على الأراضي الصينية من التباهي بالثروة في وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء.

وقالت الحكومة الصينية إنه يجب على المشاهير اتباع القيم والتقاليد والعادات الاشتراكية، حيث تحارب الصين “ثقافة المشاهير” في البلاد، لأنها وفقا لها، تسبب اضطرابا في طبقات المجتمع.

ويأتي هذا الإعلان مكملا للحملة الصينية الصارمة على صناعة الترفيه المتنامية في البلاد، حيث يقاوم المسؤولون فضائح المشاهير ومجموعات المعجبين عبر الإنترنت، التي يقولون إنها تسبب اضطرابا اجتماعيا.

ووفقا لموقع “بزنس إنسايدر”، يحظر كذلك القانون الجديد على المشاهير نشر الشائعات، ونشر معلومات كاذبة أو خاصة، واستفزاز مجموعات المعجبين، وتشجيع المعجبين على المشاركة في “جمع التبرعات غير القانوني أو الاستثمار غير العقلاني”.

وفي ذات اليوم، منعت الجمعية الصينية للفنون المسرحية 88 شخصا من البث المباشر، بما في ذلك نجم البوب ​​الصيني كريس وو، الذي اتُهم مؤخرا بالاعتداء الجنسي.

وقالت الحكومة إن القائمة تهدف إلى “تعزيز الانضباط الذاتي في المجال” و “منع الفنانين غير القانونيين وغير الأخلاقيين” من العودة إلى المجال.

أصدرت الصين قانونا يمنع بموجبه المشاهير على الأراضي الصينية من التباهي بالثروة في وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء.

وقالت الحكومة الصينية إنه يجب على المشاهير اتباع القيم والتقاليد والعادات الاشتراكية، حيث تحارب الصين “ثقافة المشاهير” في البلاد، لأنها وفقا لها، تسبب اضطرابا في طبقات المجتمع.