الأربعاء 9 ذو القعدة 1443 ﻫ - 8 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين “تقيد” المشاهير.. وتحذر من هذا الفعل

24 - نوفمبر - 2021
شعار تيك توك

شعار تيك توك

A A A
طباعة المقال

أصدرت الصين قانونا يمنع بموجبه المشاهير على الأراضي الصينية من التباهي بالثروة في وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء.

وقالت الحكومة الصينية إنه يجب على المشاهير اتباع القيم والتقاليد والعادات الاشتراكية، حيث تحارب الصين “ثقافة المشاهير” في البلاد، لأنها وفقا لها، تسبب اضطرابا في طبقات المجتمع.

ويأتي هذا الإعلان مكملا للحملة الصينية الصارمة على صناعة الترفيه المتنامية في البلاد، حيث يقاوم المسؤولون فضائح المشاهير ومجموعات المعجبين عبر الإنترنت، التي يقولون إنها تسبب اضطرابا اجتماعيا.

ووفقا لموقع “بزنس إنسايدر”، يحظر كذلك القانون الجديد على المشاهير نشر الشائعات، ونشر معلومات كاذبة أو خاصة، واستفزاز مجموعات المعجبين، وتشجيع المعجبين على المشاركة في “جمع التبرعات غير القانوني أو الاستثمار غير العقلاني”.

وفي ذات اليوم، منعت الجمعية الصينية للفنون المسرحية 88 شخصا من البث المباشر، بما في ذلك نجم البوب ​​الصيني كريس وو، الذي اتُهم مؤخرا بالاعتداء الجنسي.

وقالت الحكومة إن القائمة تهدف إلى “تعزيز الانضباط الذاتي في المجال” و “منع الفنانين غير القانونيين وغير الأخلاقيين” من العودة إلى المجال.

أصدرت الصين قانونا يمنع بموجبه المشاهير على الأراضي الصينية من التباهي بالثروة في وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء.

وقالت الحكومة الصينية إنه يجب على المشاهير اتباع القيم والتقاليد والعادات الاشتراكية، حيث تحارب الصين “ثقافة المشاهير” في البلاد، لأنها وفقا لها، تسبب اضطرابا في طبقات المجتمع.

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سفينة "اينرجين" في كاريش
    إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
    الدولار
    دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع “على الواطي”
    ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
    ما حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز وزوجها ؟