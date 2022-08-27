الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي

كشف تقرير الطب الشرعي بشأن حادث مصرع الفنان اللبناني جورج الراسي، وجود كسور في القفص الصدري والرأس وعظم إحدى قدميه مطحون.

وأفاد المحامي أشرف الموسوي، الوكيل القانوني للفنان الراحل جورج الراسي، بأن الإصابات جاءت نتيجة الرضوض القوية إثر اصطدام سيارته بقوّة بالحاجز الوسطي على الطريق بين الحدود اللبنانية والسورية.

وأكد الموسوي أن التحقيقات قد خُتمت بإشارة من النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، بعد الاستماع إلى إفادة خليل الراسي والد جورج الراسي، وفقا لصحيفة النهار اللبنانية.

وأضاف أن الحادث وقع قبل الحدود اللبنانية بكيلومتر واحد، بعد اجتياز الراسي نقطة الأمن العام السوري، والحادث قضاء وقدر نتيجة عدم إنارة الأوتوستراد الدولي، وغياب أدنى مقومات السلامة المرورية بين نقطتي المصنع السوري واللبناني.

وكشف الموسوي أن زينة المرعبي، الضحية الثانية في حادث السير، هي منسقة أعمال جورج الراسي الخاصة، وتدير الصفحات الإلكترونية الخاصة به، وكانت برفقته لإحياء حفل في سوريا.

كان المغني اللبناني ​جورج الراسي، قد لقي مصرعه في حادث سير مروع، السبت، عن عمر ناهز 39 عاما.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية مصرع الراسي في حادث سير مروّع على طريق المصنع بالقرب من الأمن العام، حيث توجه عناصر الدفاع المدني الى مكان الحادث، وتوفيت أيضا على الفور الشابة التي كانت ترافق جورج في مشواره.

وجورج الراسي هو مغني لبناني من مواليد عام 1982 ولد بقرية سلامون القماش بلبنان، وهو شقيق الفنانة نادين الراسي، وزوج عارضة الأزياء البرازيلية اللبنانية الأصل جويل حاتم ولديهما طفل اسمه “جو”.