"الطقس القاتل".. موجات الحرّ باتت أكثر تكرارًا وفتكًا

أفاد باحثون أنّ موجات الحر مثل تلك التي شهدتها أوروبا في عام 2003، يمكن أن تصبح المعيار الجديد في السنوات المقبلة. وموجات الحر هذه قاتلة بشكل خاص لكبار السن والمرضى والفقراء، بحسب ما ورد في موقع futurity.

فقد شهدت موجة الحر عام 2003 وصول درجات الحرارة في أوروبا إلى 47.5 درجة مئوية (حوالي 117.5 درجة فهرنهايت)، وكانت واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في العقود الأخيرة، حيث أودت بحياة ما يقدر بنحو 45 ألف إلى 70 ألف ضحية في غضون بضعة أسابيع.

احترقت الغابات، وذبلت المحاصيل في الحقول، وامتلئت أقسام الطوارئ في المدن بكامل طاقتها. وعلى الصعيد العالمي، بلغت التكاليف حوالي 13 مليار دولار.

ومع ذلك، يظل عامة الناس أقل وعياً بمخاطر موجات الحر مقارنة بالظواهر المتطرفة الأخرى المرتبطة بالمناخ. وتشير الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة Nature Communications إلى أن هذه مشكلة.

“ليست كل درجات الحرارة متشابهة”

منذ عام 2013، قام باحثون من معهد القرارات البيئية في ETH زيورخ وزملاؤه بجمع بيانات بشكل منهجي عن الوفيات الزائدة اليومية المرتبطة بالحرارة في 748 مدينة ومجتمعًا في 47 دولة في أوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وكندا.

وقد استخدم الباحثون مجموعة البيانات هذه لحساب العلاقة بين متوسط درجة الحرارة اليومية ومعدل الوفيات في جميع المواقع البالغ عددها 748 موقعًا. ومن هذا المنطلق، حددوا درجة الحرارة المثالية لكل موقع، حيث يكون معدل الوفيات الزائد في أدنى مستوياته.

في بانكوك، على سبيل المثال، تبلغ هذه القيمة 30 درجة مئوية، وفي ساو باولو 23، وفي باريس 21، وفي زيوريخ 18 درجة مئوية (80، 73، 69.8، 64.4 درجة فهرنهايت على التوالي). وكل عُشر درجة فوق هذه القيمة المثالية يؤدي إلى زيادة معدل الوفيات.

يقول المؤلف الرئيسي صامويل لوثي، طالب الدكتوراه تحت إشراف ديفيد بريش، أستاذ مخاطر الطقس والمناخ في ETH زيورخ: “ليست كل درجات الحرارة متشابهة. درجة الحرارة نفسها لها تأثير مختلف تمامًا على الوفيات الزائدة المرتبطة بالحرارة بين سكان أثينا وزيوريخ”.

ولا يعتمد ذلك على درجة الحرارة فحسب، بل أيضًا على علم وظائف الأعضاء (التأقلم)، والسلوك (القيلولة الطويلة في منتصف النهار)، والتخطيط الحضري (المساحات الخضراء مقابل الخرسانة)، والتركيبة الديموغرافية للسكان، ونظام الرعاية الصحية المحلي.

وباستخدام هذه القيمة المثالية، حسب الباحثون كيف ستتطور الوفيات الزائدة مع متوسط زيادة في درجة الحرارة العالمية بمقدار 0.7 درجة (القيمة في عام 2000)، و1.2 درجة (القيمة في عام 2020)، و1.5، و2 درجة مئوية. لقد استخدموا خمسة نماذج مناخية قوية بشكل خاص، تُعرف باسم SMILEs (مجموعات كبيرة ذات نموذج واحد للحالة الأولية).

يقول لوثي: “لقد قمنا بتشغيل نفس النموذج ما يصل إلى 84 مرة، مع ظروف مناخية مختلفة قليلاً في كل جولة. لقد أعطانا ذلك عددًا كبيرًا من أنظمة الطقس المحتملة التي من المحتمل أن تحدث إذا كانت هناك كمية معينة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي”. ثم قام الباحثون بربط هذه البيانات بنموذج وبائي لحساب الوفيات الناجمة عن الحرارة المقابلة.

استندت التوقعات السابقة للوفيات المرتبطة بالحرارة في الغالب إلى حسابات استخدمت نموذجًا مناخيًا واحدًا خلال فترة زمنية محددة.

يضيف: “تسمح لنا طريقتنا بقياس الظواهر المتطرفة في النظام المناخي بشكل أكثر فعالية وتقليل حالات عدم اليقين التي تنشأ من خصوصيات نماذج معينة”.

باستخدام أجهزة الكمبيوتر العملاقة، قام لوثي بحساب تأثير أكثر من 7000 عام من الظواهر الجوية المحتملة فيزيائيًا على الوفيات المرتبطة بالحرارة. يبلغ حجم مجموعة البيانات المقابلة أكثر من 1 تيرابايت.

وتظهر النتائج أن خطر موجات الحر المصحوبة بارتفاع معدل الوفيات قد زاد بشكل كبير بالفعل على مدى السنوات العشرين الماضية.

الطقس القاتل

يقول لوثي: “كان معدل الوفيات الزائد في صيف حار مثل عام 2003 يعتبر حدثا متطرفا لا يحدث إلا مرة واحدة في القرن. نتوقع الآن حدوث ذلك مرة كل 10 إلى 20 عامًا، أو في عالم أكثر دفئًا بمقدار درجتين، كل سنتين إلى خمس سنوات في العديد من الأماكن”.

إن أرقام الوفيات الناجمة عن الحرارة والتي كانت تعتبر غير محتملة إلى حد كبير في عام 2000 (مرة واحدة كل 500 عام)، سوف تحدث 14 مرة كل 100 عام في سيناريو درجتين مئويتين. وبافتراض عدم التكيف مع الحرارة، فإن احتمال الوفاة خلال موجات الحر الشديدة هذه سوف يزيد بمعامل قدره 69.

وتشمل المناطق المعرضة بشكل خاص لخطر تصاعد موجات الحر سواحل الخليج والمحيط الأطلسي في الولايات المتحدة، وساحل المحيط الهادئ في أمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وحتى في سيناريوهات المناخ المعتدل، يمكن أن يؤدي الصيف الحار في هذه المناطق إلى 10% من إجمالي الوفيات في بلد ما بسبب الحرارة. حيث تأثرت باريس بشكل خاص بموجة الحر في عام 2003، وكان الرقم في ذلك الوقت يتراوح بين 5 إلى 7%؛ وهذا يعني أنه في العاصمة الفرنسية وحدها، أدت موجة الحر إلى الوفاة المبكرة لنحو 2700 شخص، بسبب الجفاف وضربات الشمس والنوبات القلبية.

يقول لوثي: “وفقًا لحساباتنا، قد يكون ما يصل إلى 15% من الوفيات في باريس مرتبطة بالحرارة في المستقبل”. تعد أوروبا من بين النقاط الساخنة، وخاصة جنوب أوروبا. هناك عاملان يلعبان دورًا هنا: درجات الحرارة هنا ترتفع بمعدل أسرع بمرتين من المتوسط العالمي، وكبر سن السكان بشكل غير متناسب.

يضيف لوثي: “لقد أخافتني النتائج. أثناء عملي في الدراسة، حاولت دائمًا النظر إلى ما وراء الأرقام ورؤية الحياة الحقيقية للأشخاص المتأثرين بالتغيرات. إنه أمر مقلق”.

ويقول بشكل خاص، لأن الافتراضات التي تقوم عليها النمذجة هي في الواقع على الجانب المحافظ. وتفترض الدراسة أن متوسط درجة الحرارة العالمية في طريقه للزيادة بحد أقصى يتراوح بين 1.5 إلى 2 درجة مئوية، ولكن مع وصول انبعاثات الغازات الدفيئة إلى مستوياتها الحالية، فإن الرقم الأكثر ترجيحًا هو 2.6 درجة.

ولا تأخذ السيناريوهات المستقبلية في الاعتبار النمو السكاني المتوقع، والهجرة إلى المدن، وزيادة عدد كبار السن – وكلها عوامل من المرجح أن تزيد من الوفيات الزائدة المرتبطة بالحرارة. وافتقرت الدراسة أيضًا إلى البيانات الوبائية الخاصة بإفريقيا والهند، وكلتا المنطقتين تأثرتا بشدة بأزمة المناخ والفقر.

ويقول الباحثون إن النتائج تؤكد الحاجة الملحة للعمل. ويؤكد لوثي أنه من أجل الحد على الأقل من موجات الحر المتزايدة، فإن الخطوة الأكثر أهمية هي التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في أسرع وقت ممكن.

وتظهر الدراسة أنه على الرغم من أن الخطر مرتفع بالفعل عند درجة حرارة 1.5 درجة مئوية، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من درجتين مئويتين. ومع ذلك، يمكن للمجتمع أيضًا أن يتكيف جزئيًا مع درجات الحرارة المرتفعة لتقليل تأثير موجات الحرارة المستقبلية. يوضح لوثي: “يتعين علينا الآن أن نستعد وندير ما لا يمكن تجنبه، مع تجنب ما لا يمكن التحكم فيه بأي ثمن”.