“الطلاق” أحدث ضحايا فيروس كورونا في إيران

كشف مسؤول محلي إيراني، امس الأحد، عن وقف تسجيل طلبات الطلاق للمواطنين بهدف منع تسجيل مزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في ظل تزايد أعداد المصابين والمتوفين بالفيروس في البلاد.

وقال مدير عام الرعاية لمحافظة مازندران الإيرانية، فرزاد كوهردهي، إن منظومة الرعاية أوقفت تسجيل طلبات الطلاق للمواطنين ضمن الإجراءات الوقائية لتفشي فيروس كورونا ولسلامة المواطنين والموظفين الذين يراجعون الإدارة“.

وأوضح ”كوهردهي“ أن إدارة الرعاية كانت قد أطلقت منظومة تعمل على تسجيل طلبات الطلاق من المواطنين عبر موقع إلكتروني على الإنترنت، ثم يأتي الزوجان إلى مقار الإدارة لإتمام الطلاق الأمر الذي كان يتسبب في ازدحام مقار الإدارة بالمواطنين والموظفين.

وأكد المسؤول الإيراني أن الازدحام في الهيئات الحكومية خلال المرحلة الراهنة سيعمل على التزايد في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا، معتبرًا أنه لذلك“جاء أفضل قرار لوقف تسجيل وقبول طلبات الطلاق من المواطنين مؤقتًا حتى تتحسن الظروف“، وفق ما نقل موقع ”جماران“ الإخباري المحلي.

ويأتي ذلك في ظل تفشي فيروس كورونا في جميع مدن وأقاليم إيران بعدما كان ينحصر في مدينة قُم والعاصمة طهران، حيث سجلت إيران حتى الآن أكثر من 190 وفاة، وما يقرب من 6570 حالة إصابة بفيروس كورونا، وفق بيانات وزارة الصحة الإيرانية حتى، اليوم الأحد.