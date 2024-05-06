الأثنين 27 شوال 1445 ﻫ - 6 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الطيار الأميركي التاريخي.. وفاة قائد أول رحلة جوية حول العالم بلا توقف

منذ 19 ثانية
الطيار الأمريكي ديك روتان

الطيار الأمريكي ديك روتان

A A A
طباعة المقال

توفي الطيار الأميركي، ديك روتان، الذي قاد أول رحلة جوية حول العالم دون توقف ودون تزود بالوقود، مساء الجمعة، وسط أسرته وأصدقائه بولاية أيداهو.

وقالت صحف أميركية إن الطيار، الذي نال أوسمة إثر مشاركته بحرب فيتنام، توفي عن عمر 85 عاما في مستشفى في كور دالين بولاية أيداهو من جراء عدوى حادة في الرئة.

وأكمل روتان، الذي قاد الرحلة الجوية مع مساعدته جينا ييغر “واحدة من أعظم الإنجازات في تاريخ الطيران: أول رحلة حول العالم من دون توقف أو إعادة التزود بالوقود” وفق وصف صحيفة الإنبندبنت البريطانية.

وبدأت رحلة الطائرة فوياجر من قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا بعد الساعة الثامنة من صباح يوم 14 ديسمبر 1986، وبعد تسعة أيام وثلاث دقائق، انتهت الرحلة في نفس القاعدة يوم 23 ديسمبر بنفس الشهر.

وقال شقيقه، بيرت روتان، إن ديك: “كان يعزف على الطائرة كما يعزف شخص على البيانو”.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن بيرت، الذي صمم الطائرة، فقد أبلغ ديك بأن الطائرة كانت محملة بالوقود لدرجة أن أطراف أجنحتها كانت تسحب على الأرض أثناء تحركها على المدرج، وحينها أمسك بالراديو لتحذير شقيقه الأكبر، لكن ديك لم يسمع الرسالة قط، وانطلقت الرحلة.

وقال بيرت إنه كان يحب دائما تصميم الطائرات، وأصبح مفتونا بفكرة الطائرة التي يمكن أن تجوب العالم. وكان شقيقه متحمسا بنفس القدر للطيران.

واستغرق المشروع ست سنوات.

وخلال التجارب، حدثت أعطال ميكانيكية، وكانت هناك مخاوف من قدرة الطائرة على التعامل مع الاضطرابات الجوية، ومن قدرة الطيارين على تحمل هذه الرحلة الطويلة مع القليل من النوم، لكن ديك كان متفائلا للغاية، وبالفعل نجح في المهمة.

    المصدر :
  • الحرة

المزيد من منوعات

هواتف ذكية
صادرات الصين من الهواتف الذكية تواصل نموها
عبيدة البنكي خطاط مصحف قطر
أسرار الحرف العربي.. عبيدة البنكي خطاط مصحف قطر
تعافي انتاج الصين من الذهب
"يشترونه وكأن نهاية العالم غدا".. ماذا يفعل الصينيون بأسعار الذهب في العالم؟

الأكثر قراءة

عناصر من قوى الأمن
تطور هام بفضيحة التيك توك.. تعميم صورة مشتبه به رئيسي في الشبكة الإجرامية
أوجيرو
بعد فضيحة التيك توك في لبنان.. نصائح هامة من أوجيرو
خامنئي يستعرض قوات الحرس الثوري الإيراني
تولى ملف لبنان سابقاً.. تفاصيل خطيرة عن عمالة قائد بالحرس الثوري الإيراني لأميركا