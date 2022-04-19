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“العائلة أهم من كل شيء”.. رونالدو يتغيّب عن مباراة اليوم ضد ليفربول

19 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2022 3:07 مساءً
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

ديلي ميل
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كشفت ادارة فريق “مانشستر يونايتد” أنّ اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يلعب في أي جزء في مباراة اليوم ضد فريق ليفربول بسبب وفاة ابنه حديث الولادة.

وفي تصريح على موقعه الالكتروني الرسمي، كتب الفريق: “العائلة أهم من كل شيء، وكريستيانو يدعم أحباءه الآن في هذا الوقت العصيب. ولهذا السبب، نستطيع أن نؤكد انه لن يظهر في اللعبة ضد ليفربول مساء الثلاثاء”.

واضاف الفريق: “كريستيانو، انت في بالنا ونرسل الدعم لك وللعائلة”.

هذا ولم تكن هناك اي علامة لوجود رونالدو هذا الصباح، فيما وصل زملاؤه الى موقع التدريب تحضيرا لمباراة الليلة.

اللاعب البالغ من العمر ٣٧ سنة، أعلن في تشرين الأول الماضي أنه وشريكته جورجينا رودريغيز ينتظران توأمًا.

وأكد الثنائي في تصريح، وفاة ابنهما حديث الولادة، ونجاة ابنتهما. وقالا: “بحزن عميق، نعلن أن طفلنا توفي. هذا هو الوجع الاكبر الذي قد يختبره الوالدان”.

وأضافا: “ان ولادة ابنتنا هي ما يعطينا القوة الآن لتحمل هذه اللحظات مع بعض الأمل والسعادة. نودّ ان نشكر الأطباء والممرضين على دعمهم ورعايتهم. نحن كلنا مكسورون من هذه الخسارة، ونطلب بلطف بعض الخصوصية في هذا الوقت الصعب. طفلنا الصغير أنت ملاكنا. سنحبك دائما.”.

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