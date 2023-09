توقعات جديدة للعالم الهولندي تثير الجدل.. "زلزال أقوى قادم"!

يواصل العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، إثارة الكثير من الجدل والرعب في آن واحد بسبب توقعاته حول نشاط الزلازل في المنطقة التي كان آخرها اليوم في مصر.

وعبر تغريدة جديدة نشرها على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، مرفقة بخريطة كتب عليها “كما هو موضح في أحدث التوقعات، فإن تقارب الكواكب والقمر في يوم 19 الجاري يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي أقوى قادم”.

كما أضاف: “لكن ليس لدينا حتى الآن مؤشر واضح على المناطق الأكثر خطورة”، مشيرا إلى أنه لربما لن يكون الأمر سيئا للغاية.

As explained in the latest forecast, a convergence of planetary and lunar conjunctions on the 19th can result in stronger seismic activity. But we have still no clear indication of higher risk areas. Perhaps it is not going to be too bad. pic.twitter.com/XGoKXC3v8o

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) September 20, 2023