العثور على تمساح في مسبح احد الجيران في ولاية فيرجينيا

أعيد تمساح مفقود لمدة 3 أسابيع في تشيسابيك بولاية فيرجينيا إلى صاحبه، بعد العثور عليه وهو يسبح في مسبح أحد الجيران.

وتم استدعاء ضباط مراقبة الحيوانات في ولاية فرجينيا، إلى منزل أحد السكان الذين اكتشفوا تمساحًا هاربًا يسبح في حوض السباحة في الفناء الخلفي، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة “يو بي أي” الأمريكية.

وقال ضباط مراقبة الحيوانات في ولاية فرجينيا، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنهم اشتبهوا في أن الحيوان الذي تم العثور عليه وهو يسبح في البركة هو التمساح الذي أبلغ عن فقده قبل 3 أسابيع، وهو برنامج متنقل لتعليم الحيوانات.

وأضافت خدمات الحيوانات إن التمساح تم التقاطه من المسبح ققبل أن يصاب بأي أذى، واتصل الضابط بمالك التمساح، الذي استجاب للمشهد إلى جانب ضباط مراقبة الحيوانات.

وتمت إزالة التمساح، “المسمى على نحو ملائم” سبلاش ، بأمان من المسبح.

وقال المنشور: “أكد المالك أنه التمساح (مملوك بشكل قانوني) وعملوا معًا لإزالة سبلاش من مكان إجازته، ثم عاد بأمان إلى منزله إلى العلبة الخاصة به”، “أراك لاحقًا ، التمساح”.