العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا

اكتشف الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية ثعبان مخيف بورمي على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا.

و الثعبان يحمل 122 بيضة، ووزنه 98 كيلوجراما، ويبلغ طوله 18 قدماً تقريباً، وفقاً لمنظمة الحفاظ على جنوب غرب فلوريدا الأمريكية.

كشفت عملية تشريح الثعبان بعد الأسر، أن لديه نوى حافر في الجهاز الهضمي، مما يعني أن وجبته الأخيرة كانت على الأرجح غزالاً ذي ذيل، وكشف الفحص أن الثعبان كان يحمل رقماً قياسياً في عدد البيض، وهو 122 بيضة.

تم الإمساك بالثعبان من قبل فريق من المتتبعين وعلماء الأحياء البرية من منظمة Conservancy of Southwest Florida.

وبحسب التقارير، جرب الفريق برنامجاً بحثياً فريداً يستخدم أجهزة إرسال لاسلكية مزروعة في الذكور الثعابين لتتبع مناطق التكاثر.

قال «إيان بارتوشيك» عالم الأحياء البرية ومدير مشروع العلوم البيئية في منظمة Conservancy لصحيفة نيويورك بوست: «كيف تجد الإبرة في كومة القش، يمكنك استخدام المغناطيس، وبنفس الطريقة تنجذب ثعابين الكشافة الذكور إلى أكبر الإناث حولها».