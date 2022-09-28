العثور على رسالة مجهولة سافرت 100 ميل.. اليكم القصة

وتم العثور على رسالة في زجاجة تم إسقاطها في بحيرة ميشيجان، وقالت “جواين جوستو” إنها وزوجها كانا يستقلان القوارب قبالة ساحل راسين بولاية ويسكونسن، في وقت سابق من هذا العام عندما اكتشفوا شيئًا ما في الماء.

وتابعت جوستو لـ WKOW-TV قائلة: “كنا على متن قاربنا في الميناء ونظر زوجي في الماء وقال:” يا إلهي ، إنها تبدو كرسالة في زجاجة ” .

وأوضحت جوستو، أن الرسالة التي بداخلها كانت باهتة للغاية ولم يكن بإمكانها سوى أن تدرك “أفتقدك” وبضع كلمات أخرى.

وأضافت جوستو قائلة: “قلت لزوجي، أتمنى لو كنت أعرف كم من الوقت بقى هذا في الماء، وأتمنى أن أعرف من أين أتى، وشعرت بالسوء لأن من كتبه، فقد من الواضح أنه فقد شخصًا يحبه، وكانوا يتأذون”.

وقررت جوستو كتابة رسالتها الخاصة واستخدام الزجاجة نفسها لإلقائها في بحيرة ميشيجان.

وكتبت “تذكر دائمًا أنك أكثر شجاعة مما تعتقد، أقوى مما تبدو، وأكثر ذكاء مما تعتقد، وتحب أكثر مما تعرف، افعل شيئًا لطيفًا لشخص ما اليوم”.

وأوضحت جوستو قائلة: “كنت آمل فقط أن يحتاج الشخص الذي وجدها إلى تلك الكلمات الملهمة وأن يقدر الرسالة، ويبدو أن توني فعلها”.