العثور على رفات طفلين داخل حقيبة تم بيعها بمزاد علني

لم يخطر ببال أحد أن يجد بداخل حقيبة قام بشرائها رفات طفل ولكنها كانت مفأجاة مرعبة عندما وجد رفات طفلين داخل حقيبة تم بيعها بمزاد علني.

وبدأت الشرطة في نيوزيلندا، تحقيقًا في وقوع جريمة قتل، بطلاها طفلان، عثر على رفاتهما في حقيبة بيعت خلال مزاد، لكنها لا تزال تبحث عن هوية هذه الرفات البشرية.

وعثر على بقايا بشرية تعود لطفلين في سن المرحلة المدرسية الابتدائية، في حقائب تم شراؤها خلال مزاد بمستودع في مدينة أوكلاند النيوزيلندية، وفق ما أفادت الشرطة.

ومن جانبه، رجح المفتش توفيلاو فامانويا فايلوا، أن تكون جثتا الطفلين محفوظتين منذ سنوات، مشيرا إلى أنهما في سن تراوح بين 5 إلى 10 سنوات، وعثرت العائلة التي اشترت هذه الحقائب القديمة بعد تفريغها في منزلهم.

وحسبما ذكرت بينما صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن الشرطة تبحث عن قاتل متسلسل قطع ضحاياه ووضع أطرافهم داخل حقائب، في حين يسعى الطب الشرعي إلى تحديد عددهم بعدما رجحوا إلى أن الرفات المكتشفة قد تعود لأكثر من شخص.