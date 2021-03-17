العثور على فنانة سورية قتيلة في منزلها بهولندا

عثرت الشرطة الهولندية على ممثلة وفنانة تشكيلية سورية، قتيلة بطروف غامضة في شقتها، هي “رائفة الرز” المعروفة فنيا باسم رائفة أحمد، وسريعا اكتظت مواقع التواصل بنعي كتبه فنانون سوريون، أحدهم ذكر أنها “أم بريفا، زوجة هوشنك الوزيري” من دون أن يضيف المزيد عمن تخرجت في 1991 من المعهد العالي للفنون المسرحية.

ولم ترد معلومات عن مقتلها أيضا، ممن كان أول من كتب خبر وفاتها في “فيسبوك” اليوم، وهو مواطنها الكاتب عدنان العودة، فقال: “اتصل بي الصديق سامي خويص ليخبرني أن زميلتنا الفنانة رائفة أحمد الرز وجدت مقتولة في هولندا.. وطوال أربع سنوات وبالرغم من معرفتي لمعظم السوريين هنا، إلا أنني لم أعلم أن رائفة كانت تقيم في هولندا (..) اليوم عرفت ذلك.. في يوم مقتلها.. لا أدري أين.. وعلى يد من.. ولماذا.. حدث فاجع فعلا.. يا خسارتك يا رائفة”.

أيضا كتبت الممثلة والمغنية السورية أمل عرفةـ تغريدة لم تذكر فيها تفاصيل عن مقتلها، بل قالت: “يا وجع قلبي رحتي لآخر الدنيا مشان أمان إبنك.. السنة الماضية اجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة اننا عم نتودّع.. بيتك الدافي صار مسرح جريمة! الله ياخدلك حقك من اللي قتلك.. كان بقيان شهرين لتجي لعندي عالشام يا أغلى البشر يا نقية يا فنانة يا أشرف الأصدقاء الله معك”.

كما نعتها الفنانة السوريّة يارا صبري في “تويتر” أيضا، وقالت: “ممثلة المسرح الجميلة التي عاشت في الظل وظـلمت بفرصها القليلة في التلفزيون.. رائفة اللطيفة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية ودعتنا اليوم من هولندا مقـتولة في بيتها ووحيدة” وفق تعبيرها عن الفنانة التي تجولت “العربية.نت” في عدد كبير من وسائل الإعلام الهولندية المختلفة، بحثا عن خبر مقتلها، ولم تعثر على ما يشير إليها.

أما القليل الوارد إنترنتيا عنها، فهو أنها لم تنل حظها من الشهرة بسبب الفرص القليلة التي أتيحت لها للظهور على التلفزيون، مع أنها كانت مقرّبة لعدد كبير مِن الفنانين، بوصفها كانت ممثلة مسرح، وكانت زميلة مقاعد الدراسة للفنانين أمل عرفة، وجهاد عبدو، وأندريه سكاف، والراحل نضال سيجري.

وارد عنها أيضا أنها وصلت إلى هولندا وقدّمت لجوءا فيها قبل سنوات، كما تقدّمت قبل فترة بطلب للحصول على الجنسية الهولندية، وبأنها كانت من أبرز فنانات الدوبلاج، وقد عُرفت خصيصاً في الأعمال القديمة، واشتُهرت أكثر في “عهد الأصدقاء” حيث تقمّصت 4 شخصيات، هي: “دانتي” و”إيزابيلا” و”جيسيكا” و”إيدا”، كما شاركت في “فرقة التحدي” و”باص المدرسة العجيب”. وبرزت أيضاً في التلفزيون عبر مسلسلات: “حراس الصمت”، والجزء الثاني من “أهل الراية” و”العقاب”، وذلك بحسب “العربية”.