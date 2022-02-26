العقوبات ضد روسيا تطال الموسيقى والفن ايضاً

في ظل الهجمات العسكرية التي تشنها روسيا على الأراضي الأوكرانية، منذ عدة ايام، ومن خلال سلسلة العقوبات التي لاتزال جارية، كما وتطال تأثيرات الهجمات قطاعات عدة، منها النفطية والغذائية، ولا يصدق أنها ستتعدى هذه الملفات المتوقعة لتصل إلى الفن والموسيقى.

وفي هذا السياق، سحبت أوركسترا زغرب الفيلهارمونية مقطوعتين موسيقيتين للمؤلف الروسي الشهير تشايكوفسكي من حفلة لها أمس الجمعة تضامناً مع أوكرانيا بعد الهجوم الروسي على أراضيها.

وقالت الفرقة عبر موقعها الإلكتروني: “بسبب الوضع الجديد في أوكرانيا الذي يؤثر على العالم بأسره ويثير قلقاً مرعباً، تعرب أوركسترا زغرب الفيلهارمونية عن تضامنها مع الشعب الأوكراني وتغيّر برنامج حفلها الليلة”.

ومن بين مؤلفات تشايكوفسكي الموسيقية الثلاث التي كان من المقرر عزفها في قاعة فاتروسلاف ليسينسكي الجمعة، بقيت فقط مقطوعة واحدة على الكمان ضمن البرنامج، في حين استُبدلت المقطوعتان الموسيقيتان الأخريان بعملين للودفيغ فان بيتهوفن وصامويل باربر.

وقال مدير الأوركسترا ميركو بوخ لصحيفة “Jutarnji List” الإلكترونية اليوم السبت: “أجرينا أمس تدريبات اتّسمت بكآبة كبيرة”، مضيفاً “لدينا زملاء كثر من أوكرانيا وكانوا مستائين للغاية، وشعرنا جميعاً بالسوء لذلك غيّرنا برنامج الحفل الموسيقي.. نحن فنانون، ولا يمكننا أن نحارب إلا عبر الموسيقى”.

ومن باب التضامن مع الشعب الأوكراني، أعلن المسرح الوطني الكرواتي في زغرب عن تأجيل حفل مرتقب في 6 مارس بعنوان “سرينادة روسية”، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

اما في لندن، أعلنت دار الأوبرا الملكية الجمعة، عن إلغاء موسم من عروض فرقة باليه بولشوي الشهيرة في موسكو.

وقالت في بيان، إن “موسم باليه بولشوي الصيفي المرتقب في دار الأوبرا الملكية كان في مراحل تنظيمه النهائية”، مضيفةً “لسوء الحظ، وفي ظل الظروف الحالية، لا يمكن المضي قدماً به”.

هذا وأُوقف المايسترو الروسي الشهير فاليري غيرغييف، وهو رئيس مسرح مارينسكي في سانت بطرسبرغ والمعروف بعلاقاته المقربة من الكرملين، فجأة الخميس من المشاركة في حفلات موسيقية كان من المقرر أن يقود مع أوركسترا فيينا الموسيقية في قاعة كارنيغيفي بنيويورك.

ففي ألمانيا، طُلب من قائد الأوركسترا الروسي الشهير فاليري غيرغييف أن يصدر موقفا علنيا ضد العمليات العسكرية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا وإلّا سيواجه خطر فقدان عمله المستمر منذ 2015 كقائد رئيسي لأوركسترا ميونيخ الموسيقية.

وقال رئيس بلدية المدينة الواقعة في مقاطعة بافاريا ديتر ريتر في بيان “طلبت من فاليري غيرغييف أن ينأى بنفسه بصورة واضحة وقاطعة عن الحرب الوحشية التي يشنها بوتين ضد أوكرانيا والتي وصلت إلى مدينتنا الشريكة كييف”، حسب تعبيره.

كما طلبت دار أوبرا “سكالا” في ميلانو الخميس من غيرغييف الذي أخرج العرض الأول لمسرحية “ملكة البستوني” لتشايكوفسكي الأربعاء في الدار الإيطالية العريقة، توضيح موقفه من الهجوم على أوكرانيا تحت طائلة إقصائه عن العروض المقبلة للمسرحية المقررة بين 5 و13 مارس.