“العلاج بالتدمير” للتخص من غضبك … يُسمح لك استخدام الدبابة وإطلاق النار

تبدو فكرة غريبة لكنها مشوقة، فالغصب ليس أمرا بعيدا عن يومياتنا المليئة بالمتاعب وضغوطات العمل لأجل تأمين المصروف الشهري ودفع الالتزامات، كل هذه الأسباب وأكثر، كافية لتشعر بأنك غاضبا وتحتاج للتخلص من غضبك، لكن في المكان المناسب، بعيدا عن زوجتك أو زوجك أو أطفالك والعائلة بأكملها وحتى الأصدقاء، كل ما عليكم هو الذهاب إلى هذا المكان الذي سنستعرضه معكم.

و”كي تنفس غضبك من 2020″، أتاحت شركة لبيع سيارات الخردة في بريطانيا الفرصة لمجموعة من الأشخاص بركوب دبابة وإطلاق النار والقذائف منها على السيارات الخردة، وفقا لما ذكره موقع “فوكس نيوز”.

وستتيح شركة “سكراب كار كومباريسون” تجربة تقول إنها تساعد المشاركين في التنفيس عن غضبهم.

ويقام ذلك في ساحة مخصصة بنورثهامبتونشاير بالاشتراك مع شركة “تانكس ألوت” لتجربة قيادة الدبابات.

وقال دان جيك المدير الإداري بشركة شركة سكراب إن عام 2020 كان من أسوأ الأعوام على الإطلاق في الذاكرة الحية، و”أردنا أن نوفر للعملاء طريقة للتخلص من كل الضغوط التي جلبها هذا العام إلى حياتهم”.

وأضاف جيك أنه “مع اقتراب العام من نهايته، تساءلنا ما هي أفضل طريقة لطرد مخاوفك في عام 2020”.

وأوضح أن “السيارات ستصبح كومة خردة على أي حال، لذلك بعد العام الذي مررنا به جميعا، كان من المنطقي تقديم هذه التجربة المبهجة التي من شأنها أن تساعد الناس على التخلص من الإحباطات المتراكمة لديهم من عام 2020”.

وفي تجربة ريج رايد يسمح للمشاركين بإطلاق النار والتفجير وقيادة دبابة فوق السيارات الخردة لتخفيف التوتر.

وقالت أخصائية علم النفس الدكتورة سامية لطيف إن تخفيف التوتر بطريقة جسدية هو شكل من أشكال المعالجة ويسمى “علاج التدمير”.

🔥ENTER THE RAGE YARD🔥

The ideal remedy to your 2020 related rage, get some ‘destruction therapy’ by trashing cars that were destined for the scrap heap with the help of a 56 tonne Chieftain battle tank. Find out more and enter here: https://t.co/ZBgmz9mJZR #mondaymotivation pic.twitter.com/V4MdFWKaCt

— Scrap Car Comparison (@ScrapCarCompare) November 30, 2020