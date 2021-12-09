العمل من المنزل يزيد من خطر ارتكاب الأخطاء، بحسب دراسة تدرس جودة لعب الشطرنج.

اكتشف الباحثون أّن المعيار كان أسوأ بكثير عندما تنافس اللاعبون عبر الإنترنت بدلا ًمن وجهاً لوجه، مما يشير إلى أنّ عدم وجودهم في المكتب ضار بالإنتاجية

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راقبوا ما يقرب من 215 ألف من تحركات الشطرنج التي قام بها اللاعبون خلال البطولات الشخصية والرقمية، وقاموا بالتحقق منها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

إنّ هذا التأثير على الأداء عند اللعب عن بعد، أشبه بأن يتراجع تصنيف الغراند الماستر النرويجي ماغنوس كارلسن، اللاعب الأعلى تصنيفاً في العالم، إلى تصنيف لاعب في المرتبة 20، وفقاً لداينيس زانييرز من كلية روتردام للإدارة، أحد المؤلفين المشاركين في الدراسة.

وقال إنّ البحث أظهر أنّ العمل عن بعد يمكن أن يعيق قدرة الناس على القيام بمهام مكثفة عقلياً بينما هم وحدهم.

“لعبة الشطرنج هي في نواح كثيرة مماثلة لعمل أماكن العمل المكتبية لمجتمع المعرفة: إنها لعبة استراتيجية وتحليلية وتجري تحت ضغط الوقت”، قال زانييرس.

“تُستخدم المهارات المعرفية المستخدمة في الشطرنج أيضاً في المهام المعقدة مثل صياغة عقد قانوني أو إعداد وثيقة مناقصة، وهو نوع المهام التي تتطلب تفكيراً واضحاً ودقيقاً.”

وأضاف: “بالنسبة لهذه الأنواع من المهام، تشير نتائجنا إلى أنه في حين أنّ العمال قد يكونون قادرين على إجرائها على مستوى كاف من المنزل، سيكون هناك انخفاض في الإنتاجية التي يمكن أن تكون كبيرة.”

وجدت الدراسة أن تأثير اللعب عبر الإنترنت كان واضحاً بشكل خاص عندما بدأت البطولات تتحول إلى بطولات رقمية عن بعد في بداية جائحة كوفيد-19.

ثم تقلص هذا التأثير تدريجياً مع تكييف اللاعبين.

في الدراسة، كتب الباحثون: “تظهر نتائجنا انخفاضاً واضحاً في الأداء العام عندما يكون العمل عن بعد، وهو واضح بشكل خاص في بداية الفترة الزمنية التي اضطر فيها لاعبو الشطرنج إلى التحول إلى اللعب عن بعد.”

“نعتقد أن الانخفاض الأولي في الأداء المعرفي ووقت التكيف قد يكون أكثر وضوحاً بالنسبة لمعظم العمال الآخرين.”

استلهم أحد الباحثين المشاركين في الدراسة من تنفيذها بعد أن شعر بالإحباط من مستوى لعبه عندما أُجبر على المشاركة بالبطولات على الإنترنت بسبب عمليات الإغلاق المختلفة حول العالم.

يحمل كريستيان سيل من جامعة ماستريخت تصنيف الشطرنج للماجستير الدولي ويحتل المرتبة 855 في العالم.

لم تنظر الدراسة فيما إذا كانت الأخطاء ناتجة عن لعب أكثر إبداعاً، أو مجرد أخطاء.

كتب الباحثون: “خلال جائحة كوفيد-19، تم حظر بطولات الشطرنج التقليدية (غير المتصلة بالإنترنت) وبدلاً من ذلك تم عقدها عبر الإنترنت”.

“نحن نستغل هذا الإعداد الفريد لتقييم تأثير سياسات العمل عن بعد على الأداء المعرفي للأفراد.”

باستخدام الذكاء الاصطناعي المتجسد في محرك شطرنج قوي لتقييم جودة حركات الشطرنج والأخطاء المرتبطة بها، نجد انخفاضاً كبيراً إحصائياً واقتصادياً في الأداء عندما يتنافس الفرد عن بعد مقابل عندما يلعب وجهاً لوجه.

“يتناقص حجم التأثير بمرور الوقت، مما يشير إلى التكيف مع اللعب عن بعد”.